В Башкирии двухлетняя девочка погибла в ДТП

«

"В результате ДТП двухлетняя девочка из Daewoo Matiz скончалась на месте происшествия. Троих несовершеннолетних пассажиров Daewoo Matiz 9, 7 и 5 лет вместе с матерью с различными травмами госпитализировали",- говорится в сообщении.