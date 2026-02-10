Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии двухлетняя девочка погибла в ДТП
19:36 10.02.2026
В Башкирии двухлетняя девочка погибла в ДТП
В Башкирии двухлетняя девочка погибла в ДТП
Двухлетняя девочка погибла, трое детей и их мать пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Башкирии, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 10.02.2026
происшествия, учалинский район, республика башкортостан
В Башкирии двухлетняя девочка погибла в ДТП

Двухлетняя девочка погибла, еще трое детей и их мать пострадали в ДТП в Башкирии

© Фото : Госавтоинспекция БашкортостанаПоследствия ДТП с участием автомобилей "Лада Гранта" и Daewoo Matiz в Башкирии
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана
Последствия ДТП с участием автомобилей "Лада Гранта" и Daewoo Matiz в Башкирии
УФА, 10 фев - РИА Новости. Двухлетняя девочка погибла, трое детей и их мать пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Башкирии, сообщает Госавтоинспекция региона.
По предварительной информации ведомства, в Учалинском районе на 130 километре автодороги Белорецк-Учалы-Миас столкнулись "Лада Гранта" и Daewoo Matiz.
«
"В результате ДТП двухлетняя девочка из Daewoo Matiz скончалась на месте происшествия. Троих несовершеннолетних пассажиров Daewoo Matiz 9, 7 и 5 лет вместе с матерью с различными травмами госпитализировали",- говорится в сообщении.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Ульяновске ребенок погиб при опрокидывании автомобиля
26 декабря 2025, 19:56
 
