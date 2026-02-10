https://ria.ru/20260210/dtp-2073512956.html
В Башкирии двухлетняя девочка погибла в ДТП
В Башкирии двухлетняя девочка погибла в ДТП - РИА Новости, 10.02.2026
В Башкирии двухлетняя девочка погибла в ДТП
Двухлетняя девочка погибла, трое детей и их мать пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Башкирии, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 10.02.2026
происшествия
учалинский район
республика башкортостан
происшествия, учалинский район, республика башкортостан
В Башкирии двухлетняя девочка погибла в ДТП
