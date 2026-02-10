Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:30 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/dtp-2073357957.html
В Иркутске три человека погибли в ДТП
В Иркутске три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 10.02.2026
В Иркутске три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в Иркутске при столкновении иномарки и грузовика, сообщает Управление Госавтоинспекции по Иркутской области. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T08:30:00+03:00
2026-02-10T08:30:00+03:00
происшествия
иркутск
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069345566_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_8f5d25236558c51dc6a92b3bcbe2cfc0.jpg
https://ria.ru/20260128/snegopad-2070719991.html
иркутск
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069345566_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f7fb5dce807d739f3f5f3e8db54e2807.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутск, иркутская область
Происшествия, Иркутск, Иркутская область
В Иркутске три человека погибли в ДТП

В Иркутске три человека погибли при столкновении иномарки и грузовика

© РИА Новости / Максим БогодвидШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 10 фев - РИА Новости. Три человека погибли в Иркутске при столкновении иномарки и грузовика, сообщает Управление Госавтоинспекции по Иркутской области.
Трагический инцидент произошёл около полуночи 10 февраля на улице Сергеева в Иркутске. Предварительно установлено, что 30-летний водитель автомобиля Honba Greis, двигаясь по полосе, предназначенной для встречного движения, допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем.
"В результате аварии трое пассажиров "Honda" - 26-летний мужчина и две девушки 1997 и 1999 годов рождения - погибли на месте. По предварительной информации, они не были пристёгнуты ремнями безопасности", - говорится в сообщении.
Ещё одного пассажира легкового автомобиля доставили в больницу. Водители обоих транспортных средств не пострадали.
По данному факту проводится проверка.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Госавтоинспекции напомнили о правилах поездок в гололед и снегопад
28 января, 11:24
 
ПроисшествияИркутскИркутская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала