В Иркутске три человека погибли в ДТП

ИРКУТСК, 10 фев - РИА Новости. Три человека погибли в Иркутске при столкновении иномарки и грузовика, сообщает Управление Госавтоинспекции по Иркутской области.

"В результате аварии трое пассажиров "Honda" - 26-летний мужчина и две девушки 1997 и 1999 годов рождения - погибли на месте. По предварительной информации, они не были пристёгнуты ремнями безопасности", - говорится в сообщении.