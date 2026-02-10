https://ria.ru/20260210/dtp-2073357957.html
В Иркутске три человека погибли в ДТП
В Иркутске три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 10.02.2026
В Иркутске три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в Иркутске при столкновении иномарки и грузовика, сообщает Управление Госавтоинспекции по Иркутской области. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T08:30:00+03:00
2026-02-10T08:30:00+03:00
2026-02-10T08:30:00+03:00
происшествия
иркутск
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069345566_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_8f5d25236558c51dc6a92b3bcbe2cfc0.jpg
https://ria.ru/20260128/snegopad-2070719991.html
иркутск
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069345566_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f7fb5dce807d739f3f5f3e8db54e2807.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, иркутская область
Происшествия, Иркутск, Иркутская область
В Иркутске три человека погибли в ДТП
В Иркутске три человека погибли при столкновении иномарки и грузовика
ИРКУТСК, 10 фев - РИА Новости. Три человека погибли в Иркутске при столкновении иномарки и грузовика, сообщает Управление Госавтоинспекции по Иркутской области.
Трагический инцидент произошёл около полуночи 10 февраля на улице Сергеева в Иркутске
. Предварительно установлено, что 30-летний водитель автомобиля Honba Greis, двигаясь по полосе, предназначенной для встречного движения, допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем.
"В результате аварии трое пассажиров "Honda" - 26-летний мужчина и две девушки 1997 и 1999 годов рождения - погибли на месте. По предварительной информации, они не были пристёгнуты ремнями безопасности", - говорится в сообщении.
Ещё одного пассажира легкового автомобиля доставили в больницу. Водители обоих транспортных средств не пострадали.
По данному факту проводится проверка.