"Дроновод" ВСУ признался, что их беспилотники дают сбои на морозе

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Операторы дронов в ВСУ сталкиваются с техническими трудностями из-за морозов, беспилотники направляют на доработку целыми партиями, это еще больше усугубляет стресс у украинских военных, сообщает издание Business Insider.
"Их функционирование (на морозе - ред.) непредсказуемо", - заявил изданию старший лейтенант ВСУ Сергей Андреев. По его словам, холода могут мешать работе дронов, поскольку их составные части зачастую не предназначены для использования при такой погоде.
Как отмечает издание, многие беспилотники на Украине создаются из заказанных онлайн серийных компонентов, чью морозоустойчивость трудно оценить заранее. "Подобные проблемы могут отсрочить критически важные миссии или усугубить психологическое напряжение в войсках, которые и так противостоят суровым погодным условиям", - говорится в материале издания со ссылкой на указанного офицера.
Он добавил, что, если его подчиненные получают дроны, которые дают сбои из-за холодов, вся партия обычно возвращается производителю на доработку.