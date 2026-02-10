Рейтинг@Mail.ru
"Дроновод" ВСУ признался, что их беспилотники дают сбои на морозе - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 10.02.2026 (обновлено: 17:00 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/drony-2073469777.html
"Дроновод" ВСУ признался, что их беспилотники дают сбои на морозе
"Дроновод" ВСУ признался, что их беспилотники дают сбои на морозе - РИА Новости, 10.02.2026
"Дроновод" ВСУ признался, что их беспилотники дают сбои на морозе
Операторы дронов в ВСУ сталкиваются с техническими трудностями из-за морозов, беспилотники направляют на доработку целыми партиями, это еще больше усугубляет... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T16:00:00+03:00
2026-02-10T17:00:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073215934_0:182:3071:1909_1920x0_80_0_0_fd8874ef27b97688d8df02509c115a96.jpg
https://ria.ru/20260210/vsu-2073405336.html
https://ria.ru/20260210/spetsoperatsiya-2073349869.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073215934_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_e38661f34ef3524d941a049a8af5bce7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Дроновод" ВСУ признался, что их беспилотники дают сбои на морозе

Business Insider: операторы дронов ВСУ сталкиваются с трудностями из-за морозов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военный во время запуска беспилотника
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военный во время запуска беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Операторы дронов в ВСУ сталкиваются с техническими трудностями из-за морозов, беспилотники направляют на доработку целыми партиями, это еще больше усугубляет стресс у украинских военных, сообщает издание Business Insider.
"Их функционирование (на морозе - ред.) непредсказуемо", - заявил изданию старший лейтенант ВСУ Сергей Андреев. По его словам, холода могут мешать работе дронов, поскольку их составные части зачастую не предназначены для использования при такой погоде.
Поражения Геранью расчета БПЛА в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
ВС России поразили расчет БПЛА бригады ВСУ в Харьковской области
Вчера, 11:57
Как отмечает издание, многие беспилотники на Украине создаются из заказанных онлайн серийных компонентов, чью морозоустойчивость трудно оценить заранее. "Подобные проблемы могут отсрочить критически важные миссии или усугубить психологическое напряжение в войсках, которые и так противостоят суровым погодным условиям", - говорится в материале издания со ссылкой на указанного офицера.
Он добавил, что, если его подчиненные получают дроны, которые дают сбои из-за холодов, вся партия обычно возвращается производителю на доработку.
Военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
БПЛА российских ВС тараном сбивают тяжелые дроны ВСУ над Купянском
Вчера, 05:48
 
В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала