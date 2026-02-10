"Дроновод" ВСУ признался, что их беспилотники дают сбои на морозе

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Операторы дронов в ВСУ сталкиваются с техническими трудностями из-за морозов, беспилотники направляют на доработку целыми партиями, это еще больше усугубляет стресс у украинских военных, сообщает издание Business Insider.

Он добавил, что, если его подчиненные получают дроны, которые дают сбои из-за холодов, вся партия обычно возвращается производителю на доработку.