В Белгородской области мужчина погиб при атаке дрона
14:17 10.02.2026 (обновлено: 14:23 10.02.2026)
В Белгородской области мужчина погиб при атаке дрона
Дрон ВСУ атаковал грузовик в Шебекинском округе Белгородской области, от полученных ранений водитель скончался на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.02.2026
В Белгородской области мужчина погиб при атаке дрона

БЕЛГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал грузовик в Шебекинском округе Белгородской области, от полученных ранений водитель скончался на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"При очередной атаке ВСУ погиб мирный житель. В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон атаковал "Газель". От полученных ранений водитель скончался на месте", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. Гладков добавил, что транспортное средство повреждено.
