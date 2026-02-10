https://ria.ru/20260210/dolzhnik-2073349184.html
Коллекторы описали портрет типичного российского должника
Коллекторы описали портрет типичного российского должника
Типичным российским должником является мужчина в возрасте от 36 до 45 лет, не состоящий в браке, со средней зарплатой более 60 тысяч рублей в месяц, рассказали... РИА Новости, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Типичным российским должником является мужчина в возрасте от 36 до 45 лет, не состоящий в браке, со средней зарплатой более 60 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"Среднестатистический портрет российского должника выглядит таким образом: это мужчина в возрасте от 36 до 45 лет. Не состоящий в браке. Со средней зарплатой в месяц - более 60 тысяч рублей. Проживающий в Московской области
или Краснодарском крае
и имеющий долговые обязательства по кредиту наличными на сумму более 185 тысяч рублей", - сообщили в ассоциации.
При этом там отметили, что максимальная сумма задолженности зафиксирована в возрастной категории от 46 до 55 лет - 264 тысячи рублей.
В ассоциации рассказали также, что возраст 82% должников не превышает 55 лет. "Наибольшее количество должников сформировано в возрастной категории от 26 до 45 лет - на них приходится порядка 52% от всех. На возраст от 46 до 55 лет приходится 20%. На категорию от 18 до 25 лет - 12%. На 56-70 лет - 13%, менее 4% приходится на заемщиков в возрасте старше 70 лет", - уточняют аналитики.
По данным ассоциации, порядка 75% должников имеют один просроченный кредит, что в принципе позволяет предполагать, что при благоприятном развитии событий они смогут решить вопрос и погасить ссуду без процедуры банкротства.
"А в повышенной зоне риска находятся оставшиеся 25%, у кого зафиксирована просроченная задолженность по двум и более кредитам", - заключается в сообщении.