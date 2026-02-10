Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме посоветовали россиянам не увлекаться скупкой долларов - РИА Новости, 10.02.2026
19:20 10.02.2026
В Госдуме посоветовали россиянам не увлекаться скупкой долларов
В Госдуме посоветовали россиянам не увлекаться скупкой долларов - РИА Новости, 10.02.2026
В Госдуме посоветовали россиянам не увлекаться скупкой долларов
Россиянам не стоит на данный момент скупать доллары, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий... РИА Новости, 10.02.2026
экономика
россия
анатолий аксаков
госдума рф
россия
экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
В Госдуме посоветовали россиянам не увлекаться скупкой долларов

РИА Новости: депутат Аксаков заявил, что россиянам не стоит скупать доллары

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежные купюры США и России
Денежные купюры США и России - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США и России. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россиянам не стоит на данный момент скупать доллары, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«
"На мой взгляд - нет", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас россиянам покупать доллары.
Депутат также отметил, что доллар используется как орудие политического давления.
«
"Мы видим, что доллар используется как орудие политического давления. Яркий пример - Россия. Это оказывает влияние на восприятие доллара как не самого лучшего средства для того, чтобы держать свои активы в американской валюте", - добавил он.
Эксперт объяснил, зачем россияне снова начали скупать валюту
15 ноября 2025, 02:17
Экономика Россия Анатолий Аксаков Госдума РФ
 
 
Заголовок открываемого материала