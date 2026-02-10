Григорьев анонсировал доклад о пытках российских военнослужащих на Украине

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов готовит отдельный доклад о пытках российских военнослужащих на Украине, сообщил участник СВО, председатель трибунала, член ОП РФ Максим Григорьев.
Круглый стол, посвященный совершенствованию правовой защиты россиян и соотечественников за рубежом, проходит во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
"Последний обмен пленных, который буквально недавно произошел, - наши сотрудники сейчас опрашивают этих людей. Всего у нас более 700 за прошлый год, начало этого (года - ред.) опрошенных людей. Это наши военнослужащие, пострадавшие от абсолютно зверских пыток на Украине. Будем делать отдельный доклад на эту тему", - сказал Григорьев в ходе круглого стола.
Он сообщил, что трибунал совместно с Центром истории СВО продолжает сбор свидетельств о преступлениях на Украине. По его словам, за все время работы были опрошены более 1600 пострадавших и свидетелей. Григорьев отметил активную поддержку со стороны МИД России и министра иностранных дел Сергея Лаврова, в том числе в распространении материалов на международных площадках.