Участника программы "Время героев" назначили зампредом правительства ДНР

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Участник программы "Время героев", кавалер двух орденов Мужества Илья Емельянов назначен заместителем председателя правительства ДНР по освобожденным территориям, сообщается в Telegram-канале проекта.
«
"Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Илья Емельянов назначен на должность заместителя председателя правительства Донецкой Народной Республики по освобожденным территориям", - говорится в публикации.
Уточняется, что в июне 2025 года Емельянов стал одним из 85 участников второго потока программы "Время героев".
«
"Главные задачи, которые поставил нам президент России Владимир Владимирович Путин, – всестороннее развитие региона и повышение качества жизни в исторических регионах. Во время обучения на программе "Время героев" мы изучаем, как формируются условия для социальной и экономической устойчивости субъектов, и как реализовать их на практике в интересах жителей. В работе буду применять все полученные знания и навыки, чтобы каждый житель региона чувствовал себя в безопасности, имел возможность реализовать свой потенциал и трудиться в интересах страны", - цитируются в сообщении слова Емельянова.
За боевые заслуги Емельянов награжден двумя орденами Мужества и медалью "За отвагу". В Telegram-канале проекта отмечается, что его наставник, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, отметил личные качества участника, которые необходимы для работы в правительстве региона.
«
"Илья Емельянов с 2014 года был в ополчении, командовал 114-й легендарной бригадой, конкретными делами доказал свое отношение к родной земле, к родной стране. И, конечно, сейчас его профессиональные качества и навыки востребованы в рамках работы правительства ДНР. Уверен, что он достойно проявит себя в новой должности, потому что умеет принимать правильные решения, брать ответственность на себя, полностью отдаваться делу", - цитируются в публикации слова Пушилина.
Ранее более 70 участников программы "Время героев" заняли новые должности.
Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев"
12 июня 2025, 16:04