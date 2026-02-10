Рейтинг@Mail.ru
Участника программы "Время героев" назначили зампредом правительства ДНР - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/dnr-2073531425.html
Участника программы "Время героев" назначили зампредом правительства ДНР
Участника программы "Время героев" назначили зампредом правительства ДНР - РИА Новости, 10.02.2026
Участника программы "Время героев" назначили зампредом правительства ДНР
Участник программы "Время героев", кавалер двух орденов Мужества Илья Емельянов назначен заместителем председателя правительства ДНР по освобожденным... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T22:04:00+03:00
2026-02-10T22:04:00+03:00
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073531222_0:134:854:614_1920x0_80_0_0_08ae3f87eacd495115dd9779c3ddc462.jpg
https://ria.ru/20260116/veterany-2068209507.html
https://ria.ru/20250612/putin-2022511168.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073531222_0:54:854:694_1920x0_80_0_0_6bdc0c4567181eb041a7348857009cc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, денис пушилин, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Общество
Участника программы "Время героев" назначили зампредом правительства ДНР

Участника "Время героев" Емельянова назначили зампредом правительства ДНР

© Фото : Время героев/Telegram-каналИлья Емельянов
Илья Емельянов - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Время героев/Telegram-канал
Илья Емельянов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Участник программы "Время героев", кавалер двух орденов Мужества Илья Емельянов назначен заместителем председателя правительства ДНР по освобожденным территориям, сообщается в Telegram-канале проекта.
«
"Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Илья Емельянов назначен на должность заместителя председателя правительства Донецкой Народной Республики по освобожденным территориям", - говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы Время Героев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Почти половина участников программы "Время героев" имеют медаль "За отвагу"
16 января, 03:19
Уточняется, что в июне 2025 года Емельянов стал одним из 85 участников второго потока программы "Время героев".
«
"Главные задачи, которые поставил нам президент России Владимир Владимирович Путин, – всестороннее развитие региона и повышение качества жизни в исторических регионах. Во время обучения на программе "Время героев" мы изучаем, как формируются условия для социальной и экономической устойчивости субъектов, и как реализовать их на практике в интересах жителей. В работе буду применять все полученные знания и навыки, чтобы каждый житель региона чувствовал себя в безопасности, имел возможность реализовать свой потенциал и трудиться в интересах страны", - цитируются в сообщении слова Емельянова.
За боевые заслуги Емельянов награжден двумя орденами Мужества и медалью "За отвагу". В Telegram-канале проекта отмечается, что его наставник, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, отметил личные качества участника, которые необходимы для работы в правительстве региона.
«
"Илья Емельянов с 2014 года был в ополчении, командовал 114-й легендарной бригадой, конкретными делами доказал свое отношение к родной земле, к родной стране. И, конечно, сейчас его профессиональные качества и навыки востребованы в рамках работы правительства ДНР. Уверен, что он достойно проявит себя в новой должности, потому что умеет принимать правильные решения, брать ответственность на себя, полностью отдаваться делу", - цитируются в публикации слова Пушилина.
Ранее более 70 участников программы "Время героев" заняли новые должности.
Президент Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками программы Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев"
12 июня 2025, 16:04
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала