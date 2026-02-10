Участника программы "Время героев" назначили зампредом правительства ДНР

«

"Илья Емельянов с 2014 года был в ополчении, командовал 114-й легендарной бригадой, конкретными делами доказал свое отношение к родной земле, к родной стране. И, конечно, сейчас его профессиональные качества и навыки востребованы в рамках работы правительства ДНР. Уверен, что он достойно проявит себя в новой должности, потому что умеет принимать правильные решения, брать ответственность на себя, полностью отдаваться делу", - цитируются в публикации слова Пушилина.