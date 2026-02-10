https://ria.ru/20260210/dnepr-2073416180.html
Бойцы "Днепра" нанесли поражение живой силе ВСУ в Запорожской области
Бойцы "Днепра" нанесли поражение живой силе ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.02.2026
Бойцы "Днепра" нанесли поражение живой силе ВСУ в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Запасное Запорожской... РИА Новости, 10.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
Новости
Бойцы "Днепра" нанесли поражение живой силе ВСУ в Запорожской области
ВС РФ уничтожили свыше 35 военных ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки