В СПЧ назвали нарушения прав россиян за рубежом систематическими

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Нарушения прав россиян и соотечественников за рубежом носят систематический характер, а дискриминация этих людей является одним из методов оказания давления на Россию, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод.

Член СПЧ в ходе круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" представил информационно-аналитический доклад о нарушении прав россиян и соотечественников за рубежом в 2025 году.

"Нарушения прав россиян и соотечественников за рубежом носят систематический характер. Дискриминационные меры являются осознанной и последовательной политикой, одним из методов оказания давления на Россию", - сказал Брод

Он отметил, что ограничения, с которыми сталкивается русскоязычная община за рубежом, выходят за рамки допустимых правовых механизмов и идут в разрез с нормами международного права.