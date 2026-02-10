https://ria.ru/20260210/diskriminatsiya-2073425939.html
В СПЧ назвали нарушения прав россиян за рубежом систематическими
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Нарушения прав россиян и соотечественников за рубежом носят систематический характер, а дискриминация этих людей является одним из методов оказания давления на Россию, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод.
Член СПЧ в ходе круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" представил информационно-аналитический доклад о нарушении прав россиян и соотечественников за рубежом в 2025 году.
"Нарушения прав россиян и соотечественников за рубежом носят систематический характер. Дискриминационные меры являются осознанной и последовательной политикой, одним из методов оказания давления на Россию", - сказал Брод
Он отметил, что ограничения, с которыми сталкивается русскоязычная община за рубежом, выходят за рамки допустимых правовых механизмов и идут в разрез с нормами международного права.
"Речь идет не только о бытовой дискриминации, но и о системных нарушениях фундаментальных прав: право на справедливое судебное разбирательство, свободу передвижения, защиту собственности, неприкосновенность частной жизни, доступ к медицинской помощи, образованию, консульской поддержке, свободы совести", - добивал член СПЧ.
По его словам, максимальное количество нарушений уже не первый год фиксируется на Украине
, в США
, Канаде
, странах Прибалтики
, Польше
, а также в ряде государств Западной Европы
.