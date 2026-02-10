Рейтинг@Mail.ru
В СПЧ назвали нарушения прав россиян за рубежом систематическими - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 10.02.2026 (обновлено: 13:08 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/diskriminatsiya-2073425939.html
В СПЧ назвали нарушения прав россиян за рубежом систематическими
В СПЧ назвали нарушения прав россиян за рубежом систематическими - РИА Новости, 10.02.2026
В СПЧ назвали нарушения прав россиян за рубежом систематическими
Нарушения прав россиян и соотечественников за рубежом носят систематический характер, а дискриминация этих людей является одним из методов оказания давления на... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T13:05:00+03:00
2026-02-10T13:08:00+03:00
россия
украина
сша
александр брод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931820662_9:203:2766:1754_1920x0_80_0_0_3387ba6f4df6da10ae6b776eadadca30.jpg
https://ria.ru/20260210/statistika-2073400855.html
https://ria.ru/20260204/svischev-2072129887.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931820662_0:114:2579:2048_1920x0_80_0_0_42b3cf200c09f451f5983bec89152c0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, александр брод
Россия, Украина, США, Александр Брод
В СПЧ назвали нарушения прав россиян за рубежом систематическими

СПЧ: дискриминация россиян является методом оказания давления на Россию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди на фоне флага России
Люди на фоне флага России - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Люди на фоне флага России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Нарушения прав россиян и соотечественников за рубежом носят систематический характер, а дискриминация этих людей является одним из методов оказания давления на Россию, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод.
Член СПЧ в ходе круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" представил информационно-аналитический доклад о нарушении прав россиян и соотечественников за рубежом в 2025 году.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Генконсул в Нью-Йорке допустил сокрытие статистики по россиянам в тюрьмах
Вчера, 11:43
"Нарушения прав россиян и соотечественников за рубежом носят систематический характер. Дискриминационные меры являются осознанной и последовательной политикой, одним из методов оказания давления на Россию", - сказал Брод.
Он отметил, что ограничения, с которыми сталкивается русскоязычная община за рубежом, выходят за рамки допустимых правовых механизмов и идут в разрез с нормами международного права.
"Речь идет не только о бытовой дискриминации, но и о системных нарушениях фундаментальных прав: право на справедливое судебное разбирательство, свободу передвижения, защиту собственности, неприкосновенность частной жизни, доступ к медицинской помощи, образованию, консульской поддержке, свободы совести", - добивал член СПЧ.
По его словам, максимальное количество нарушений уже не первый год фиксируется на Украине, в США, Канаде, странах Прибалтики, Польше, а также в ряде государств Западной Европы.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Свищев не удивился отказу ЕСПЧ рассмотреть жалобу на дискриминацию россиян
4 февраля, 11:42
 
РоссияУкраинаСШААлександр Брод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала