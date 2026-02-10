Рейтинг@Mail.ru
МИД показал "оживших" отечественных дипломатов разных эпох
09:32 10.02.2026
МИД показал "оживших" отечественных дипломатов разных эпох
МИД показал "оживших" отечественных дипломатов разных эпох
МИД показал "оживших" отечественных дипломатов разных эпох
МИД России по случаю Дня дипломатического работника опубликовал видео со знаковыми отечественными дипломатами XVII-XX веков, которые "ожили" благодаря...
МИД показал "оживших" отечественных дипломатов разных эпох

МИД опубликовал видео со знаковыми российскими дипломатами XVII-XX веков

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. МИД России по случаю Дня дипломатического работника опубликовал видео со знаковыми отечественными дипломатами XVII-XX веков, которые "ожили" благодаря технологиям ИИ.
В "кружке" в Telegram-канале привели в движение портрет главы посольского приказа Русского царства в XVII веке Афанасия Ордина-Нащокина, президента коллегии иностранных дел Российской Империи в середине XVIII века Алексея Бестужева-Рюмина, посла в Персии и драматурга начала XIX века Александра Грибоедова, министра иностранных дел во второй половине XIX века Александра Горчакова, народного комиссара иностранных дел СССР Георгия Чичерина, его преемника Максима Литвинова и главы МИД СССР Андрея Громыко.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
Заголовок открываемого материала