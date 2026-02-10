https://ria.ru/20260210/diplomaty-2073365367.html
МИД показал "оживших" отечественных дипломатов разных эпох
МИД показал "оживших" отечественных дипломатов разных эпох - РИА Новости, 10.02.2026
МИД России по случаю Дня дипломатического работника опубликовал видео со знаковыми отечественными дипломатами XVII-XX веков, которые "ожили" благодаря... РИА Новости, 10.02.2026
