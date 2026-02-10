Рейтинг@Mail.ru
В России отметят День дипломатического работника - РИА Новости, 10.02.2026
00:03 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/diplomaty-2073329537.html
В России отметят День дипломатического работника
В России отметят День дипломатического работника - РИА Новости, 10.02.2026
В России отметят День дипломатического работника
Российские дипломаты торжественными церемониями отметят во вторник День дипломатического работника - современный праздник с многовековой предысторией. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T00:03:00+03:00
2026-02-10T00:03:00+03:00
общество
2026
россия, ссср, швеция, сергей лавров, евгений примаков, вячеслав молотов, обсе, общество
Россия, СССР, Швеция, Сергей Лавров, Евгений Примаков, Вячеслав Молотов, ОБСЕ, Общество
В России отметят День дипломатического работника

Российские дипломаты отметят День дипломатического работника

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские дипломаты торжественными церемониями отметят во вторник День дипломатического работника - современный праздник с многовековой предысторией.
Сотрудники МИД России, включая главу министерства Сергея Лаврова, отдадут во вторник дань памяти дипломатам прошлых лет. Среди них - бывший глава МИД России Евгений Примаков, народный комиссар и министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов и сотрудники комиссариата, погибшие на фронте в годы ВОВ.
Церемония возложения цветов к башне исторического здания российского генконсульства в Сеуле накануне Дня дипломата. 9 февраля 2026
В Сеуле почтили память дипломата Чиркина
Вчера, 06:55
В здании МИД к мемориальным доскам с именами павших, а также к могилам дипломатов на кладбищах Москвы в этот день ожидается возложение цветов. Кроме этого, по случаю праздника проводится торжественное собрание коллектива МИД.
В преддверии 10 февраля многочисленные дипломатические представительства России устроили самые разные мероприятия, приуроченные к празднику. Так, посольство России в Гвинее организовало спортивные состязания, посольство РФ в Швеции рассказало об истории отечественной дипмиссии в Стокгольме, а посольство в Непале через местные СМИ раскрыло жителям страны, какова работа российского дипломата в Катманду. Помимо этого, на сайте МИД России открылся новый раздел, посвященный истории отечественной дипломатии.
Особенное внимание общению со СМИ в свете приближающегося праздника уделили российские дипломаты в самых разных уголках мира. Беседы с РИА Новости прошли у послов России в Ливане, Парагвае, Бельгии, Египте, Аргентине, Швеции, Дании и Британии, временных поверенных в делах РФ в Эстонии и в Турции.
Лавров лично за считанные дни до 10 февраля дал интервью нескольким телеканалам, продолжая при этом рабочие встречи - с главами МИД Швейцарии и Танзании, генсеком ОБСЕ и спикером нацсобрания Армении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова даст интервью в прямом эфире каналов РИА Новости в Telegram и VK
Вчера, 17:20

Корни праздника

Профессиональный праздник российских дипломатов был установлен указом президента в 2002 году. Несмотря на кажущуюся "молодость" праздника, корнями он уходит вглубь российской истории - 10 февраля 1549 считается самым ранним документальным упоминанием посольского приказа Русского царства.
В 1718-1720 годах посольский приказ преобразовали в коллегию иностранных дел. Тогда же, в эпоху превращения России в великую державу, расширялась сеть представительств государства за рубежом, а усилия российских дипломатов XVIII века закрепили многочисленные победы армии и флота.
Коллегию иностранных дел в 1802 году заменили соответствующим министерством. Круг задач дипломатов МИД Российской империи XIX века охватывал регионы мира от Балканского полуострова до Дальнего Востока. По информации МИД РФ, к 1903 году у России было 173 дипломатических представительства против 11 в 1758 году.
На фоне Октябрьской революции 1917 года был образован Народный комиссариат иностранных дел, добившийся признания СССР значительной частью государств мира и пытавшийся предотвратить войну в Европе. В 1946 году, после тяжелых испытаний Великой Отечественной, комиссариат стал министерством иностранных дел СССР, чьи сотрудники несли дипломатическую службу весь напряженный период холодной войны. Его преемником после распада СССР выступил МИД Российской Федерации.
Денис Гончар
Российский посол рассказал о важности дипломатии в сложных мировых условиях
Вчера, 15:01
 
РоссияСССРШвецияСергей ЛавровЕвгений ПримаковВячеслав МолотовОБСЕОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
