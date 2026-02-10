В России отметят День дипломатического работника

Профессиональный праздник российских дипломатов был установлен указом президента в 2002 году. Несмотря на кажущуюся "молодость" праздника, корнями он уходит вглубь российской истории - 10 февраля 1549 считается самым ранним документальным упоминанием посольского приказа Русского царства.

В 1718-1720 годах посольский приказ преобразовали в коллегию иностранных дел. Тогда же, в эпоху превращения России в великую державу, расширялась сеть представительств государства за рубежом, а усилия российских дипломатов XVIII века закрепили многочисленные победы армии и флота.