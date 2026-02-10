Золотые монеты дипломатов

На протяжении последних десятилетий дипломатию хоронили не раз. Сначала ввиду однополярности: какая дипломатия в глобальной империи с ее вертикалью, замыкающейся на Вашингтон! Затем появился пресловутый "порядок, основанный на правилах", относительно которых надо было каждый раз справляться по тому же адресу. Словом, никакой, даже маломальской основы для разговора на равных, что предполагает дипломатия.

И вот сейчас, когда никто уже не отрицает факт формирующейся многополярности (иначе зачем нападать на БРИКС при каждом удобном случае?), нам выкатывают "мир через силу". Договор СНВ-3 только что прекратил свое действие, и о возобновлении почившего контроля над вооружениями США, как заявил Марко Рубио, будут вести переговоры с позиции силы. То есть придется долго ждать.

Тем не менее дипломатия упорно продолжает заявлять о себе, будь то российско-американские контакты, трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию или отношения в рамках БРИКС и ШОС, которые неуклонно расширяются. Как, впрочем, и весь комплекс взаимоотношений между странами Глобального Юга и Востока, где никто никому не диктует и не выкручивает руки, где можно только договариваться, уважая интересы друг друга и право каждой стороны их формулировать самостоятельно. Получается старомодно, но другого пути, кроме дипломатии и ее базовых правил и процедур, нет и, судя по всему, не будет.

Но даже страны Запада, предпочитающие действовать посредством давления — прежде всего санкционного, а не дипломатии, — не рвут с Москвой дипотношения и не объявляют нам войну (об этом напомнил бельгийский премьер, когда ЕС пытался присвоить российские валютные резервы). Понятно, что воевать они не готовы и вынуждены страховаться на случай неудачного для себя исхода украинской авантюры. Наверстывают эту морально ущербную позицию на путях демонизации России и закрытия своего медийно-информационного пространства от "враждебных" нарративов и неугодных фактов. И при этом исподволь начинают поговаривать о дипломатии.

Такая, так сказать, информационная политика бьет все рекорды английского "джингоизма" времен Крымской войны и пропаганды в ходе Первой мировой, когда немцев представляли не иначе как коллективного гунна. Но все это было в рамках войны, хотя и тогда мешало договариваться, а сейчас Запад формально не находится в состоянии войны с нами, но позволяет себе оскорбления, которых прежде, скажем, в XVIII веке, было достаточно для объявления войны. Другими словами, почти как у Троцкого в Брест-Литовске, "ни мира ни войны", но уйма враждебной и год от года все более убогой пропаганды.

Вот и Трамп хотел бы действовать в Западном полушарии, вопреки всякой дипломатии, посредством сделок на своих условиях, но и здесь не получается — даже в среде союзников, проводящих различие между признанием "американского лидерства" и своим суверенитетом. Этот "табачок врозь" говорит только об одном: доминирование Запада в мировых делах износилось до дыр, а сфера традиционной (или классической) дипломатии будет только расширяться по мере того, как у искусства возможного будет все меньше рациональных альтернатив.