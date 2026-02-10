Рейтинг@Mail.ru
Токсичное наследие мешает воплощать дух саммита в Анкоридже, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2026
07:56 10.02.2026
Токсичное наследие мешает воплощать дух саммита в Анкоридже, заявил посол
Токсичное наследие мешает воплощать дух саммита в Анкоридже, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2026
Токсичное наследие мешает воплощать дух саммита в Анкоридже, заявил посол
Токсичное наследие мешает воплощать в двусторонних отношениях дух исторического саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, но... РИА Новости, 10.02.2026
2026
Токсичное наследие мешает воплощать дух саммита в Анкоридже, заявил посол

Посол Дарчиев: токсичное наследие мешает воплощать дух саммита Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Токсичное наследие мешает воплощать в двусторонних отношениях дух исторического саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, но достигать договоренностей на основе взаимного уважения после встречи двух лидеров получается, сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Самое главное проявление духа Анкориджа в том, что у нас получается достигать договоренностей на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Дарчиев журналистам.
Как заявил он, "это базовые принципы, если они не нарушаются, если они соблюдаются, тогда возможен прорыв". "Эти отношения (РФ и США - ред.) сами по себе имеют решающее значение для всего мира", - сказал высокопоставленный дипломат.
"Предстоит большая работа по преодолению токсичного наследия. Оно есть, оно оказывает свое влияние. Есть определенная инерция, но мы работаем. Мы разговариваем, пытаемся не допустить, чтобы диалог вновь стал монологом с двух сторон, как это было еще недавно", - добавил Дарчиев.
