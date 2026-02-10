https://ria.ru/20260210/diplomatiya-2073342921.html
Посол России в США рассказал о работе дипломата
Посол России в США рассказал о работе дипломата - РИА Новости, 10.02.2026
Посол России в США рассказал о работе дипломата
Работа дипломатом - это не бесконечные коктейли на приемах, не азартные игры в Монте-Карло, а круглосуточный труд, направленный на предотвращение конфликтов
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Работа дипломатом - это не бесконечные коктейли на приемах, не азартные игры в Монте-Карло, а круглосуточный труд, направленный на предотвращение конфликтов, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Профессиональный выбор - служить народам своих стран далеко от дома, продвигая лучшее взаимопонимание, предотвращая конфликты за скромную зарплату", - рассказал Дарчиев на приеме по случаю Дня дипломатического работника.
По его словам, благодаря кинематографу многие думают, что дипломатия - это бесконечные приемы и коктейли. "Один из стереотипов о дипломатах - что это бесконечный туризм и путешествия по роскошным местам за деньги государства между походами в казино Лас-Вегаса, Атлантик-Сити или Монте-Карло", - посетовал Дарчиев.
"Мы знаем не понаслышке, что быть дипломатом - это тяжелый неблагодарный труд 24 на 7: передача сообщений, переговоры о встречах, сопровождение требовательных делегаций и при необходимости переноска их багажа", - рассказал посол об особенностях профессии.
Посол отметил, что дипломатам приходится говорить "может быть" вместо "нет" или "посылать" так искусно, чтобы спрашивали направление дальнейшего движения.