Лавров рассказал о работе российской дипломатии

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская дипломатия продолжает делать все зависящее от нее для обеспечения внешних условий для развития страны и улучшения жизни россиян, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.