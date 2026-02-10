Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о работе российской дипломатии - РИА Новости, 10.02.2026
00:16 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/diplomatiya-2073330843.html
Лавров рассказал о работе российской дипломатии
Лавров рассказал о работе российской дипломатии - РИА Новости, 10.02.2026
Лавров рассказал о работе российской дипломатии
Российская дипломатия продолжает делать все зависящее от нее для обеспечения внешних условий для развития страны и улучшения жизни россиян, сообщил глава МИД РФ РИА Новости, 10.02.2026
россия
москва
сергей лавров
политика
россия
москва
2026
россия, москва, сергей лавров, политика
Россия, Москва, Сергей Лавров, Политика
Лавров рассказал о работе российской дипломатии

Лавров: российская дипломатия делает все для обеспечения условий развития страны

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская дипломатия продолжает делать все зависящее от нее для обеспечения внешних условий для развития страны и улучшения жизни россиян, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня, на очередном изломе истории, отечественная дипломатия продолжает делать все, что от нее зависит, чтобы обеспечить безопасные и благоприятные внешние условия для поступательного внутреннего развития России, повышения качества жизни граждан", - сказал министр в видеообращении по случаю Дня дипломатического работника.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Бойцы СВО из МИД равняются на дипломатов — участников ВОВ, заявил Лавров
00:11
Он отметил, что последовательный и взвешенный курс Москвы во внешней политике во многом задает вектор мировых трансформаций, содействуя становлению нового многополярного миропорядка.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником
РоссияМоскваСергей ЛавровПолитика
 
 
