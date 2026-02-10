Лавров рассказал о работе российской дипломатии

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская дипломатия продолжает делать все зависящее от нее для обеспечения внешних условий для развития страны и улучшения жизни россиян, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня, на очередном изломе истории, отечественная дипломатия продолжает делать все, что от нее зависит, чтобы обеспечить безопасные и благоприятные внешние условия для поступательного внутреннего развития России, повышения качества жизни граждан", - сказал министр в видеообращении по случаю Дня дипломатического работника.
Он отметил, что последовательный и взвешенный курс Москвы во внешней политике во многом задает вектор мировых трансформаций, содействуя становлению нового многополярного миропорядка.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.