Послы России и СНГ в Израиле почтили память русских дипломатов

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев - РИА Новости. Послы России, Белоруссии и Казахстана в Израиле по случаю Дня дипломатического работника РФ почтили память русских дипломатов, которые работали на Святой Земле со времен Российской империи, традиционное мероприятие прошло в подворье Русской духовной миссии в Яффо на юге Тель-Авива, сообщает корреспондент РИА Новости.
В рамках мероприятия состоялась поминальная молитва и церемония возложения венков и цветов к могиле вице-консула Российской империи и агента русского общества пароходства и торговли в Яффо Владимира Николаевича Тимофеева, который работал в российском консульстве на Святой Земле с 1885 по 1894 год.
"Это тот дипломатический корпус, который заложил основу для российского духовного и культурного присутствия на Святой Земле... Сегодня дипломаты посольства России в Израиле встречают этот праздник во всеоружии. Мы настроены продолжать самоотверженно защищать интересы нашей страны. Мы исходим из того, что дальнейшее развитие российско-израильских отношений полностью соответствует интересам Российской Федерации", - заявил российским журналистам посол России в Израиле Анатолий Викторов.
Посол отметил, что этом году исполняется 35 лет со дня восстановления полноформатных дипломатических отношений между нашими странами. По его словам, отношения сохраняют конструктивный, доверительный и откровенный характер.
Викторов рассказал, что во времена работы Тимофеева в конце XIX века Палестину ежегодно посещали до 12 тысяч паломников из России.
"Он их встречал, организовывал трансфер в Иерусалим и оказывал большое содействие деятельности Императорского православного палестинского общества", - заявил Викторов.
Тимофеев был похоронен на Русском подворье в Яффо более 130 лет назад. Его могила расположена у стен православного храма, построенного в конце XIX века в честь святого апостола Петра и праведной Тавифы. Храм построен рядом с местом погребения праведной Тавифы, по преданию воскрешенной апостолом Петром. Вокруг храма разбит роскошный сад, где растут апельсины, лимоны, маслины, гранаты, а также кипарисы, эвкалипты и сосны. На территории подворья можно встретить гуляющих павлинов, зайцев и других животных. Ещё до строительства храма здесь был построен дом для православных паломников, прибывавших в Палестину через порт Яффо.
Ранее на Сионском православном кладбище в Западном Иерусалиме в рамках торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню дипломатического работника Российской Федерации, состоялось возложение цветов к могиле генерального консула Российской империи в Иерусалиме Василия Фёдоровича Кожевникова (1828-1885), похороненного совместно с супругой, Любовью Емельяновной Кожевниковой (1835-1884). Кожевников - опытный дипломат, дважды возглавлявший консульство Российской империи в Иерусалиме. За время службы внёс значимый вклад в укрепление российского присутствия на Святой земле. Его могила была совсем недавно обнаружена благодаря усилиям научной секции Императорского православного палестинского общества Русской духовной миссии в Иерусалиме в ходе изучения русского некрополя в Святой Земле.