Послы России и СНГ в Израиле почтили память русских дипломатов

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев - РИА Новости. Послы России, Белоруссии и Казахстана в Израиле по случаю Дня дипломатического работника РФ почтили память русских дипломатов, которые работали на Святой Земле со времен Российской империи, традиционное мероприятие прошло в подворье Русской духовной миссии в Яффо на юге Тель-Авива, сообщает корреспондент РИА Новости.

В рамках мероприятия состоялась поминальная молитва и церемония возложения венков и цветов к могиле вице-консула Российской империи и агента русского общества пароходства и торговли в Яффо Владимира Николаевича Тимофеева, который работал в российском консульстве на Святой Земле с 1885 по 1894 год.

"Это тот дипломатический корпус, который заложил основу для российского духовного и культурного присутствия на Святой Земле... Сегодня дипломаты посольства России Израиле встречают этот праздник во всеоружии. Мы настроены продолжать самоотверженно защищать интересы нашей страны. Мы исходим из того, что дальнейшее развитие российско-израильских отношений полностью соответствует интересам Российской Федерации", - заявил российским журналистам посол России в Израиле Анатолий Викторов

Посол отметил, что этом году исполняется 35 лет со дня восстановления полноформатных дипломатических отношений между нашими странами. По его словам, отношения сохраняют конструктивный, доверительный и откровенный характер.

Викторов рассказал, что во времена работы Тимофеева в конце XIX века Палестину ежегодно посещали до 12 тысяч паломников из России.

Тимофеев был похоронен на Русском подворье в Яффо более 130 лет назад. Его могила расположена у стен православного храма, построенного в конце XIX века в честь святого апостола Петра и праведной Тавифы. Храм построен рядом с местом погребения праведной Тавифы, по преданию воскрешенной апостолом Петром. Вокруг храма разбит роскошный сад, где растут апельсины, лимоны, маслины, гранаты, а также кипарисы, эвкалипты и сосны. На территории подворья можно встретить гуляющих павлинов, зайцев и других животных. Ещё до строительства храма здесь был построен дом для православных паломников, прибывавших в Палестину через порт Яффо.