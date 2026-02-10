Рейтинг@Mail.ru
Послы России и СНГ в Израиле почтили память русских дипломатов - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/diplomat-2073477590.html
Послы России и СНГ в Израиле почтили память русских дипломатов
Послы России и СНГ в Израиле почтили память русских дипломатов - РИА Новости, 10.02.2026
Послы России и СНГ в Израиле почтили память русских дипломатов
Послы России, Белоруссии и Казахстана в Израиле по случаю Дня дипломатического работника РФ почтили память русских дипломатов, которые работали на Святой Земле... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T16:33:00+03:00
2026-02-10T16:33:00+03:00
в мире
иерусалим
российская империя
россия
анатолий викторов
императорское православное палестинское общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073475754_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_6eca21f78e2daacfa9e966bd082f3003.jpg
https://ria.ru/20260210/diplomaty-2073365367.html
https://ria.ru/20260210/perevodchiki-2073473483.html
https://ria.ru/20260210/zaharova-2073471968.html
иерусалим
российская империя
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073475754_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_27b54820f936f5136b851fa00477de64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иерусалим, российская империя, россия, анатолий викторов, императорское православное палестинское общество
В мире, Иерусалим, Российская империя, Россия, Анатолий Викторов, Императорское православное палестинское общество
Послы России и СНГ в Израиле почтили память русских дипломатов

РИА Новости: послы РФ, СНГ в Израиле почтили память дипломатов на Святой Земле

© Фото : Русская духовная миссия в ИерусалимеЦеремония возложения венков и цветов к могиле вице-консула Российской империи Владимира Тимофеева в Яффо, Израиль
Церемония возложения венков и цветов к могиле вице-консула Российской империи Владимира Тимофеева в Яффо, Израиль - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Русская духовная миссия в Иерусалиме
Церемония возложения венков и цветов к могиле вице-консула Российской империи Владимира Тимофеева в Яффо, Израиль
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев - РИА Новости. Послы России, Белоруссии и Казахстана в Израиле по случаю Дня дипломатического работника РФ почтили память русских дипломатов, которые работали на Святой Земле со времен Российской империи, традиционное мероприятие прошло в подворье Русской духовной миссии в Яффо на юге Тель-Авива, сообщает корреспондент РИА Новости.
В рамках мероприятия состоялась поминальная молитва и церемония возложения венков и цветов к могиле вице-консула Российской империи и агента русского общества пароходства и торговли в Яффо Владимира Николаевича Тимофеева, который работал в российском консульстве на Святой Земле с 1885 по 1894 год.
Видео со дипломатами XVII-XX веков, которые ожили благодаря технологиям ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
МИД показал "оживших" отечественных дипломатов разных эпох
Вчера, 09:32
"Это тот дипломатический корпус, который заложил основу для российского духовного и культурного присутствия на Святой Земле... Сегодня дипломаты посольства России в Израиле встречают этот праздник во всеоружии. Мы настроены продолжать самоотверженно защищать интересы нашей страны. Мы исходим из того, что дальнейшее развитие российско-израильских отношений полностью соответствует интересам Российской Федерации", - заявил российским журналистам посол России в Израиле Анатолий Викторов.
Посол отметил, что этом году исполняется 35 лет со дня восстановления полноформатных дипломатических отношений между нашими странами. По его словам, отношения сохраняют конструктивный, доверительный и откровенный характер.
Викторов рассказал, что во времена работы Тимофеева в конце XIX века Палестину ежегодно посещали до 12 тысяч паломников из России.
"Он их встречал, организовывал трансфер в Иерусалим и оказывал большое содействие деятельности Императорского православного палестинского общества", - заявил Викторов.
МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В МИД рассказали про условия работы переводчиков
Вчера, 16:17
Тимофеев был похоронен на Русском подворье в Яффо более 130 лет назад. Его могила расположена у стен православного храма, построенного в конце XIX века в честь святого апостола Петра и праведной Тавифы. Храм построен рядом с местом погребения праведной Тавифы, по преданию воскрешенной апостолом Петром. Вокруг храма разбит роскошный сад, где растут апельсины, лимоны, маслины, гранаты, а также кипарисы, эвкалипты и сосны. На территории подворья можно встретить гуляющих павлинов, зайцев и других животных. Ещё до строительства храма здесь был построен дом для православных паломников, прибывавших в Палестину через порт Яффо.
Ранее на Сионском православном кладбище в Западном Иерусалиме в рамках торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню дипломатического работника Российской Федерации, состоялось возложение цветов к могиле генерального консула Российской империи в Иерусалиме Василия Фёдоровича Кожевникова (1828-1885), похороненного совместно с супругой, Любовью Емельяновной Кожевниковой (1835-1884). Кожевников - опытный дипломат, дважды возглавлявший консульство Российской империи в Иерусалиме. За время службы внёс значимый вклад в укрепление российского присутствия на Святой земле. Его могила была совсем недавно обнаружена благодаря усилиям научной секции Императорского православного палестинского общества Русской духовной миссии в Иерусалиме в ходе изучения русского некрополя в Святой Земле.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Захарова раскрыла секреты официальной формы дипломатов
Вчера, 16:06
 
В миреИерусалимРоссийская империяРоссияАнатолий ВикторовИмператорское православное палестинское общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала