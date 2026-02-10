Нижегородского депутата осудили на 4,5 года за мошенничество

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов осужден на 4 года 6 месяцев колонии общего режима за мошенничество, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

"Приговором Павловского городского суда Нижегородской области от 9 февраля 2026 года Колыванов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

Как сообщается на сайте Павловского городского суда, установлено, что Колыванов, будучи генеральным директором акционерного общества, совместно с исполнительным директором компании изготовили фиктивные договоры беспроцентного денежного займа и платежные поручения, на основании которых с расчетного счета АО были выведены 6,9 миллиона рублей.

Отмечается, что Колыванов признал вину в полном объеме.

В свою очередь пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области сообщила, что 5 февраля депутат Колыванов подал заявление о досрочном сложении своих полномочий с 6 февраля 2026 года. В соответствии с федеральным законодательством, региональный парламент должен рассмотреть его обращение в течение 30 дней.