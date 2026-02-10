Рейтинг@Mail.ru
Нижегородского депутата осудили на 4,5 года за мошенничество
17:02 10.02.2026
Нижегородского депутата осудили на 4,5 года за мошенничество
Нижегородского депутата осудили на 4,5 года за мошенничество - РИА Новости, 10.02.2026
Нижегородского депутата осудили на 4,5 года за мошенничество
Депутат законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов осужден на 4 года 6 месяцев колонии общего режима за мошенничество, сообщили РИА... РИА Новости, 10.02.2026
Нижегородского депутата осудили на 4,5 года за мошенничество

Нижегородский депутат получил 4,5 года колонии за мошенничество

© Fotolia / CorgarashuПравосудие.
Правосудие. - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие.. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов осужден на 4 года 6 месяцев колонии общего режима за мошенничество, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Приговором Павловского городского суда Нижегородской области от 9 февраля 2026 года Колыванов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
Как сообщается на сайте Павловского городского суда, установлено, что Колыванов, будучи генеральным директором акционерного общества, совместно с исполнительным директором компании изготовили фиктивные договоры беспроцентного денежного займа и платежные поручения, на основании которых с расчетного счета АО были выведены 6,9 миллиона рублей.
Отмечается, что Колыванов признал вину в полном объеме.
В свою очередь пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области сообщила, что 5 февраля депутат Колыванов подал заявление о досрочном сложении своих полномочий с 6 февраля 2026 года. В соответствии с федеральным законодательством, региональный парламент должен рассмотреть его обращение в течение 30 дней.
Депутатом законодательного собрания Колыванов был избран в 2021 году по одномандатному округу №12 от Вачского и Павловского муниципальных округов.
