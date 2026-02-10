https://ria.ru/20260210/deputat-2073483053.html
Нижегородского депутата осудили на 4,5 года за мошенничество
Нижегородского депутата осудили на 4,5 года за мошенничество - РИА Новости, 10.02.2026
Нижегородского депутата осудили на 4,5 года за мошенничество
Депутат законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов осужден на 4 года 6 месяцев колонии общего режима за мошенничество, сообщили РИА... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:02:00+03:00
2026-02-10T17:02:00+03:00
2026-02-10T17:03:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20260210/kuban-2073395518.html
https://ria.ru/20260209/prigovor-2073159283.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижегородская область, Россия
Нижегородского депутата осудили на 4,5 года за мошенничество
Нижегородский депутат получил 4,5 года колонии за мошенничество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев – РИА Новости.
Депутат законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов осужден на 4 года 6 месяцев колонии общего режима за мошенничество, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе
судов региона.
"Приговором Павловского городского суда Нижегородской области
от 9 февраля 2026 года Колыванов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
Как сообщается на сайте Павловского городского суда, установлено, что Колыванов, будучи генеральным директором акционерного общества, совместно с исполнительным директором компании изготовили фиктивные договоры беспроцентного денежного займа и платежные поручения, на основании которых с расчетного счета АО были выведены 6,9 миллиона рублей.
Отмечается, что Колыванов признал вину в полном объеме.
В свою очередь пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области сообщила, что 5 февраля депутат Колыванов подал заявление о досрочном сложении своих полномочий с 6 февраля 2026 года. В соответствии с федеральным законодательством, региональный парламент должен рассмотреть его обращение в течение 30 дней.
Депутатом законодательного собрания Колыванов был избран в 2021 году по одномандатному округу №12 от Вачского и Павловского муниципальных округов.