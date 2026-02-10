Рейтинг@Mail.ru
14:04 10.02.2026
Делегация правительства Москвы посетит Израиль на следующей неделе
москва, израиль, россия, анатолий викторов
Москва, Израиль, Россия, Анатолий Викторов
Израильский флаг у посольства Израиля в Москве. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев – РИА Новости. Делегация правительства Москвы на следующей неделе посетит Израиль, в рамках визита состоится бизнес-конференция, межрелигиозный форум и встречи с мэрами ряда израильских городов, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.
"На следующую неделю запланирован визит в Израиль представительной делегации правительства города Москвы, в ходе которого предусмотрено проведение бизнес-конференции, межрелигиозного форума, культурные мероприятия, встречи с мэрами нескольких городов", - рассказал Викторов по случаю Дня дипломатического работника.
Ранее пресс-служба посольства сообщала, что ведется подготовка к проведению в Иерусалиме межконфессиональной конференции "Общность религий и их конечная цель – человек" по инициативе правительства Москвы и посольства России в Израиле.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лавров: Россия обсуждает с Израилем, США и Ираном кризис на Ближнем Востоке
МоскваИзраильРоссияАнатолий Викторов
 
 
