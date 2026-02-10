Делегация правительства Москвы посетит Израиль на следующей неделе

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев – РИА Новости. Делегация правительства Москвы на следующей неделе посетит Израиль, в рамках визита состоится бизнес-конференция, межрелигиозный форум и встречи с мэрами ряда израильских городов, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.