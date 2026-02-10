https://ria.ru/20260210/delegatsiya-2073440927.html
Делегация правительства Москвы посетит Израиль на следующей неделе
Делегация правительства Москвы посетит Израиль на следующей неделе - РИА Новости, 10.02.2026
Делегация правительства Москвы посетит Израиль на следующей неделе
Делегация правительства Москвы на следующей неделе посетит Израиль, в рамках визита состоится бизнес-конференция, межрелигиозный форум и встречи с мэрами ряда... РИА Новости, 10.02.2026
Делегация правительства Москвы посетит Израиль на следующей неделе
Посол Викторов: российская делегация посетит Израиль на следующей неделе