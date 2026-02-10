Отношения России и США никогда не прерывались, заявил Дарчиев

ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев оценил отношения Москвы и Вашингтона как образец искусства дипломатии.

"Российско-американские отношения являются примером искусства дипломатии", - сказал Дарчиев на приеме по случаю Дня дипломатического работника.

Он отметил, что у российско-американских отношений "долгая история взлетов и падений на границе с грубостью".