06:36 10.02.2026 (обновлено: 06:46 10.02.2026)
Отношения России и США никогда не прерывались, заявил Дарчиев
Отношения России и США никогда не прерывались, заявил Дарчиев

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев оценил отношения Москвы и Вашингтона как образец искусства дипломатии.
"Российско-американские отношения являются примером искусства дипломатии", - сказал Дарчиев на приеме по случаю Дня дипломатического работника.
Посол России в США рассказал о работе дипломата
03:25
Он отметил, что у российско-американских отношений "долгая история взлетов и падений на границе с грубостью".
"Но они никогда не прерывались", - подчеркнул посол.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником
00:06
 
