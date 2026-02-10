Рейтинг@Mail.ru
Светлана Чупшева отметила важность Стандарта общественного капитала бизнеса
17:09 10.02.2026 (обновлено: 18:15 10.02.2026)
Светлана Чупшева отметила важность Стандарта общественного капитала бизнеса
Светлана Чупшева отметила важность Стандарта общественного капитала бизнеса - РИА Новости, 10.02.2026
Светлана Чупшева отметила важность Стандарта общественного капитала бизнеса
Стандарт общественного капитала бизнеса является важнейшим элементом системы оценки вклада компаний в развитие России, считает генеральный директор Агентства... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:09:00+03:00
2026-02-10T18:15:00+03:00
АНО "Общественный капитал", Агентство стратегических инициатив (АСИ), АСИ, Светлана Чупшева, Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Светлана Чупшева отметила важность Стандарта общественного капитала бизнеса

Гендиректор АСИ Чупшева назвала важным Стандарт общественного капитала бизнеса

© РИА Новости / POOL
Светлана Чупшева
Светлана Чупшева - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Светлана Чупшева. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Стандарт общественного капитала бизнеса является важнейшим элементом системы оценки вклада компаний в развитие России, считает генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
Ранее председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении Стандарта общественного капитала бизнеса — единого инструмента оценки участия компаний в достижении национальных целей развития.
Агентство стратегических инициатив выступило соразработчиком документа совместно с министерством экономического развития Российской Федерации, ВЭБ.РФ и правительством Москвы. Банк России, в свою очередь, на основе Стандарта подготовил требования к раскрытию эмитентами информации об устойчивом развитии. Деловые объединения, представители экспертных сообществ и рейтинговых агентств также приняли участие в разработке Стандарта.
Разработать и внедрить Стандарт поручил президент России Владимир Путин по итогам заседания наблюдательного совета АСИ.
"Стандарт общественного капитала бизнеса – важнейший элемент системы оценки вклада компаний в развитие страны. Наша задача – сделать так, чтобы компании, которые действуют в интересах страны и людей, способствуют повышению качества жизни своих работников, членов их семей и граждан страны в целом, создают вокруг себя здоровую окружающую среду и ориентированы на долгосрочную капитализацию, были по достоинству оценены. Это позволит государству видеть тех, кто работает на долгосрочные национальные приоритеты, и выстраивать с ними устойчивые партнерства – от мер поддержки до участия в стратегических проектах развития", – сказала Чупшева, ее слова приводятся на сайте АСИ.
Отмечается, что Стандарт направлен на реализацию принципов пяти "С": здоровая Среда, формируемая компаниями как внутри, так и вокруг себя, забота о Сотрудниках, положительное влияние на Социум за пределами организации, Стратегия капитализации – в России и на зарубежных рынках и синхронизация развития компании с приоритетами Страны, а также ключевыми задачами регионов присутствия.
Генеральный директор АНО "Общественный капитал" – оператора Стандарта – Асият Багатырова сообщила, что на данном этапе ведется работа по развитию единой цифровой платформы для автоматизированного сбора данных и их мультифакторного анализа.
"Принятие постановления финализирует масштабную работу, проделанную Минэкономразвития как регулятором в сфере публичной нефинансовой отчетности, Агентством стратегических инициатив, правительством Москвы, а также экспертами, бизнесом и общественными организациями. Теперь в нашей стране есть единый документ по подготовке и раскрытию публичной нефинансовой отчетности, которым может пользоваться как крупный, так и малый бизнес", – заявил, в свою очередь, первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников, его слова приводятся на сайте министерства.
И уточнил, что Стандарт определяет порядок верификации соответствия деятельности организации целевым значениям показателей общественного капитала бизнеса и направлен в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации. Репутация компаний в качестве ответственного бизнеса будет помогать во взаимодействии с контрагентами, в привлечении дополнительных инвестиций и мер поддержки.
Как добавили в министерстве, применение Стандарта не является обязательным и носит рекомендательный характер. В его основе — добровольный подход: осознавая долгосрочные преимущества, предприниматели инвестируют в здоровье граждан, приумножение природы, укрепление демографии, раскрытие человеческого потенциала и экономическое развитие страны.
Стандарт способствует развитию многофакторного анализа вклада компаний в общественное благополучие, синхронизируясь с существующими и развивающимися подходами, включая методические рекомендации Минэкономразвития России по подготовке отчетности об устойчивом развитии, ЭКГ-рейтинг и другие стандарты раскрытия нефинансовой отчетности, а также данными различных систем. Это позволяет избежать дополнительной отчетной нагрузки для компаний.
Стандарт также учитывает отраслевую специфику и масштабы компаний. Для крупных предусмотрен полный перечень из 95 и базовый набор из 45 показателей. Для субъектов малого и среднего предпринимательства требования существенно снижены: полный набор включает 32 показателя, базовый — 23. Для предпринимателей также разработаны методические рекомендации и разъяснения по практическому применению Стандарта. Ключевую роль в пилотировании Стандарта играет правительство Москвы, отмечается на сайте Минэкономразвития РФ.
"Многие компании, в том числе московские, вносят значительный вклад в укрепление технологического и индустриального лидерства страны. Они реализуют социальные и экологические программы, заботятся о сотрудниках, помогают участникам СВО, благоустраивают территории. Уверен, что утвержденный правительством Стандарт станет дополнительным стимулом для бизнеса продолжать эту работу", – заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.
Министр отметил, что уже свыше 150 столичных компаний подали заявки на оценку по Стандарту — это каждая третья заявка.
