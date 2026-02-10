В Мариуполе задержали мужчину, взорвавшего гранату в кафе

ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Задержан мужчина, который взорвал гранату в кафе и стрелял в полицейских в Мариуполе, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по ДНР.
"Девятого февраля 2026 года в вечернее время фигурант находился со своими знакомыми в помещении кафе "Зов", расположенном в Мариуполе. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт... он произвел выстрелы в стены и окна заведения. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, в сторону которых фигурант также открыл огонь", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что прибывшие на место сотрудники Росгвардии применили оружие в целях пресечения противоправной деятельности, в результате чего нападавший был ранен. Позже мужчину госпитализировали.
В пресс-службе МВД по ДНР добавили, что злоумышленник обстрелял из автоматического оружия стражей правопорядка и имел при себе гранату, которую также привел в действие. Глава ДНР выразил благодарность сотрудникам МВД и Росгвардии за высокопрофессиональные действия в условиях чрезвычайного происшествия.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям 222 и 317 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, передача и сбыт оружия и боеприпасов, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).