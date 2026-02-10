В Пермском крае завели дело после падения снежной глыбы на трех подростков

ПЕРМЬ, 10 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после падения с крыши здания снежной массы на трех подростков в пермском Горнозаводске, ребятам оказали помощь медики, сообщает СУСК по региону.

По данным ведомства, в понедельник на троих юношей в Горнозаводске с крыши одноэтажного здания на улице Гипроцемента сошла снежная глыба. Мальчики были травмированы. Им потребовалась помощь медиков.

"По факту травмирования подростков сошедшими с крыши снежными массами возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.