В Пермском крае завели дело после падения снежной глыбы на трех подростков
ПЕРМЬ, 10 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после падения с крыши здания снежной массы на трех подростков в пермском Горнозаводске, ребятам оказали помощь медики, сообщает СУСК по региону.
По данным ведомства, в понедельник на троих юношей в Горнозаводске с крыши одноэтажного здания на улице Гипроцемента сошла снежная глыба. Мальчики были травмированы. Им потребовалась помощь медиков.
"По факту травмирования подростков сошедшими с крыши снежными массами возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК РФ
- оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Краевая прокуратура также начала проверку после инцидента. Ведомство оценит, насколько добросовестно собственник нежилого здания относился к уборке снега с крыши.