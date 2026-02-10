Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае завели дело после падения снежной глыбы на трех подростков
14:52 10.02.2026
В Пермском крае завели дело после падения снежной глыбы на трех подростков
В Пермском крае завели дело после падения снежной глыбы на трех подростков
происшествия
россия
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Пермском крае завели дело после падения снежной глыбы на трех подростков

Под Пермью завели дело после падения снежной глыбы на 3 подростков с крыши

ПЕРМЬ, 10 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после падения с крыши здания снежной массы на трех подростков в пермском Горнозаводске, ребятам оказали помощь медики, сообщает СУСК по региону.
По данным ведомства, в понедельник на троих юношей в Горнозаводске с крыши одноэтажного здания на улице Гипроцемента сошла снежная глыба. Мальчики были травмированы. Им потребовалась помощь медиков.
"По факту травмирования подростков сошедшими с крыши снежными массами возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Краевая прокуратура также начала проверку после инцидента. Ведомство оценит, насколько добросовестно собственник нежилого здания относился к уборке снега с крыши.
Спасатели вызволяют школьника из сугроба - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
На Камчатке спасли школьника, прыгнувшего в сугроб с крыши торгового центра
16 января, 10:41
 
ПроисшествияРоссия
 
 
