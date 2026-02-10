Рейтинг@Mail.ru
В московском детсаду уволили сотрудницу, силой укладывавшую ребенка спать - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/chp-2073453337.html
В московском детсаду уволили сотрудницу, силой укладывавшую ребенка спать
В московском детсаду уволили сотрудницу, силой укладывавшую ребенка спать - РИА Новости, 10.02.2026
В московском детсаду уволили сотрудницу, силой укладывавшую ребенка спать
Частный детский сад в Москве уволил сотрудницу, силой укладывающую ребенка спать, сообщила РИА Новости другая сотрудница учреждения. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T14:48:00+03:00
2026-02-10T14:48:00+03:00
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765763569_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9a3eee268146a170438d411556c00b31.jpg
https://ria.ru/20260126/potolok-2070292537.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765763569_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1dab7a5261909b17fd9bf21e23dc173b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество
Москва, Общество
В московском детсаду уволили сотрудницу, силой укладывавшую ребенка спать

В частном детсаду в Москве уволили сотрудницу, силой укладывавшую ребенка спать

© Depositphotos.com / antiksuДевочка в детском саду
Девочка в детском саду - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Depositphotos.com / antiksu
Девочка в детском саду . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Частный детский сад в Москве уволил сотрудницу, силой укладывающую ребенка спать, сообщила РИА Новости другая сотрудница учреждения.
Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором сотрудница столичного детского сада силой пытается уложить ребенка спать.
"Это видео с камер. Этот случай действительно произошел. И благодаря работающим камерам 24/7 с доступом у родителей, мы сами выявили его. Видео оказалось у журналистов и у родителей, так как мы дали доступ и ничего не скрываем. Мы сами сообщили маме ребенка в этот же день об этом случае, ребенок продолжает посещать детский сад. Несмотря на работающие камеры и на то, что этот сотрудник, помощник воспитателя, даже проходила полиграф на применение физического и психологического насилия, как и все сотрудники, ситуация, к сожалению, произошла. Сотрудник уволен", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что детский сад находится в контакте с семьей ребенка.
Потолок частично обрушился в детском саду №58 в Самаре - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В детском саду в Самаре частично обрушился потолок
26 января, 11:45
 
МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала