В московском детсаду уволили сотрудницу, силой укладывавшую ребенка спать

"Это видео с камер. Этот случай действительно произошел. И благодаря работающим камерам 24/7 с доступом у родителей, мы сами выявили его. Видео оказалось у журналистов и у родителей, так как мы дали доступ и ничего не скрываем. Мы сами сообщили маме ребенка в этот же день об этом случае, ребенок продолжает посещать детский сад. Несмотря на работающие камеры и на то, что этот сотрудник, помощник воспитателя, даже проходила полиграф на применение физического и психологического насилия, как и все сотрудники, ситуация, к сожалению, произошла. Сотрудник уволен", - рассказала собеседница агентства.