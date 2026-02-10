https://ria.ru/20260210/chp-2073453337.html
В московском детсаду уволили сотрудницу, силой укладывавшую ребенка спать
Частный детский сад в Москве уволил сотрудницу, силой укладывающую ребенка спать, сообщила РИА Новости другая сотрудница учреждения. РИА Новости, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Частный детский сад в Москве уволил сотрудницу, силой укладывающую ребенка спать, сообщила РИА Новости другая сотрудница учреждения.
Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором сотрудница столичного детского сада силой пытается уложить ребенка спать.
"Это видео с камер. Этот случай действительно произошел. И благодаря работающим камерам 24/7 с доступом у родителей, мы сами выявили его. Видео оказалось у журналистов и у родителей, так как мы дали доступ и ничего не скрываем. Мы сами сообщили маме ребенка в этот же день об этом случае, ребенок продолжает посещать детский сад. Несмотря на работающие камеры и на то, что этот сотрудник, помощник воспитателя, даже проходила полиграф на применение физического и психологического насилия, как и все сотрудники, ситуация, к сожалению, произошла. Сотрудник уволен", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что детский сад находится в контакте с семьей ребенка.