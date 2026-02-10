На Украине мужчина бросил гранату в сторону сотрудников военкомата

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Мужчина бросил гранату в сторону сотрудников военкомата и полиции в Черкассах, областном центре в центральной части Украины, сообщили в полиции Черкасской области.

По информации правоохранителей, произошел взрыв. Мужчину задержали. Против него возбуждено дело по статье "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа или военнослужащего". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Тип использованного им боеприпаса сейчас устанавливают.