На Украине мужчина бросил гранату в сторону сотрудников военкомата

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Мужчина бросил гранату в сторону сотрудников военкомата и полиции в Черкассах, областном центре в центральной части Украины, сообщили в полиции Черкасской области.
"В Черкассах полицейские задержали мужчину за нападение на военнослужащих и правоохранителей. Фигурант бросил в сторону военнослужащих ТЦК (военкомата – ред.) и полицейских предмет, похожий на гранату", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
По информации правоохранителей, произошел взрыв. Мужчину задержали. Против него возбуждено дело по статье "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа или военнослужащего". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Тип использованного им боеприпаса сейчас устанавливают.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
