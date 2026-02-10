Суд в Польше отклонил жалобу на арест российского археолога Бутягина

ВАРШАВА, 10 фев — РИА Новости. Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на арест российского археолога Александра Бутягина, передает корреспондент РИА Новости.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму . Окружной суд Варшавы арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта.

Во вторник суд отклонил жалобу, поданную адвокатам на исходное декабрьское решение о содержании россиянина под стражей.

Это означает, что Бутягин останется под арестом.

В обосновании своего решения судья Эва Лещиньская-фуртак заявила, что жалоба на меру пресечения была по ее мнению "не обоснована".

Она также заявила о "высоком риске бегства Александра Бутягина из Польши".

Кроме того, на 24 февраля назначено заседание по апелляции на январское решение о продлении срока ареста. Адвокаты попросили объединить заседания, но ответа суда пока не последовало.

В случае положительного решения Апелляционного суда по изменению меры пресечения он будет обязан оставаться в Варшаве до окончательного решения по вопросу экстрадиции, но сможет выйти из СИЗО. Защита оценивает шансы на положительное решение как крайне низкие.

При этом дата основных слушаний по экстрадиции в суде первой инстанции ещё не назначена.

Первое и на данный момент последнее заседание по делу об экстрадиции Бутягина состоялось 17 января. На нем защита россиянина подала ходатайство об отводе судьи Любовского, аргументируя это его предвзятостью. Суд данное ходатайство отклонил, но не назначил дату продолжения процесса. При этом дело об отводе судьи рассматривалось без участия адвоката.