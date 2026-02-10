https://ria.ru/20260210/britaniya-2073523503.html
СМИ узнали, как британцев готовят к войне с Россией
СМИ узнали, как британцев готовят к войне с Россией
Британских военнослужащих готовят к потенциальной войне с Россией на специальном полигоне, имитирующем зону конфликта на Украине, пишет газета Daily Mail.
в мире
россия
украина
великобритания
в мире, россия, украина, великобритания
ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости.
Британских военнослужащих готовят к потенциальной войне с Россией на специальном полигоне, имитирующем зону конфликта на Украине, пишет газета Daily Mail
"Солдаты крупнейшего пехотного полка британской армии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в Великобритании полигоне, имитирующем зону конфликта на Украине", - пишет издание.
Речь идет о полигоне Коупхилл-Даун на равнине Солсбери в графстве Уилтшир. Судя по фотографиям, опубликованным изданием, полигон представляет из себя небольшое поселение из нескольких десятков двухэтажных домов. Некоторые из них выглядят разрушенными.
Как сообщается, на объекте военные проходят "жесточайшую подготовку" в течение шести месяцев, "готовясь к возможному развертыванию на передовой в Восточной Европе". В частности, отрабатываются методы ближнего боя и ликвидация противника, засевшего в здании.
По словам капитан Майка Линдгрена, принявшего участие в учениях, "в войне с Россией солдаты бы сражались друг с другом напрямую".
"У них (российских солдат - ред.) такое же снаряжение, как и у нас, похожая подготовка с использованием разных методов. Эта битва потенциально может произойти в местах, которые немного похожи на это", - завил он.
Изначально полигон был построен в 1987 году в виде баварской деревни. После этого объект несколько раз расширялся и дополнялся новыми переулками, туннелями и дорожками.