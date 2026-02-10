Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, как британцев готовят к войне с Россией - РИА Новости, 10.02.2026
20:44 10.02.2026
СМИ узнали, как британцев готовят к войне с Россией
СМИ узнали, как британцев готовят к войне с Россией
Британских военнослужащих готовят к потенциальной войне с Россией на специальном полигоне, имитирующем зону конфликта на Украине, пишет газета Daily Mail.
СМИ узнали, как британцев готовят к войне с Россией

Daily Mail: британцев готовят к войне с РФ на полигоне, имитирующем Украину

Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Британские военные. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Британских военнослужащих готовят к потенциальной войне с Россией на специальном полигоне, имитирующем зону конфликта на Украине, пишет газета Daily Mail.
«
"Солдаты крупнейшего пехотного полка британской армии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в Великобритании полигоне, имитирующем зону конфликта на Украине", - пишет издание.
Британский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
СМИ рассказали, что задумала Британия против России
Вчера, 12:51
Речь идет о полигоне Коупхилл-Даун на равнине Солсбери в графстве Уилтшир. Судя по фотографиям, опубликованным изданием, полигон представляет из себя небольшое поселение из нескольких десятков двухэтажных домов. Некоторые из них выглядят разрушенными.
Как сообщается, на объекте военные проходят "жесточайшую подготовку" в течение шести месяцев, "готовясь к возможному развертыванию на передовой в Восточной Европе". В частности, отрабатываются методы ближнего боя и ликвидация противника, засевшего в здании.
По словам капитан Майка Линдгрена, принявшего участие в учениях, "в войне с Россией солдаты бы сражались друг с другом напрямую".
«
"У них (российских солдат - ред.) такое же снаряжение, как и у нас, похожая подготовка с использованием разных методов. Эта битва потенциально может произойти в местах, которые немного похожи на это", - завил он.
Изначально полигон был построен в 1987 году в виде баварской деревни. После этого объект несколько раз расширялся и дополнялся новыми переулками, туннелями и дорожками.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Они бессмысленны". В Британии сделали заявление о переговорах с Россией
Вчера, 20:36
 
