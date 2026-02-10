"Стармеру и Макрону пора в окопы". Замысел Британии вызвал панику на Западе

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читатели Читатели Daily Mail бурно отреагировали на подготовку Британии к потенциальной войне с Россией.

"Ни один британский солдат не должен воевать. Пусть Стармер, Макрон и остальные представители мировой <…> элиты идут в окопы", — высказался cfin.

"Русские, должно быть, дрожат от страха", — сыронизировал StepenWolf inc.

"Абсурд. Ни при каких обстоятельствах наша крошечная армия не будет участвовать в боевых действиях против России", — считает DiamondGeezer77.

"Британская общественность не хочет войны с Россией . Это хотят только политики, поэтому, если начнется война, воевать должны только политики", — пишет Gilzeppi.