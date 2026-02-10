Рейтинг@Mail.ru
13:57 10.02.2026
"Стармеру и Макрону пора в окопы". Замысел Британии вызвал панику на Западе
"Стармеру и Макрону пора в окопы". Замысел Британии вызвал панику на Западе
Читатели Daily Mail бурно отреагировали на подготовку Британии к потенциальной войне с Россией. РИА Новости, 10.02.2026
Британский военный
Британский военный. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail бурно отреагировали на подготовку Британии к потенциальной войне с Россией.
"Ни один британский солдат не должен воевать. Пусть Стармер, Макрон и остальные представители мировой <…> элиты идут в окопы", — высказался cfin.
"Русские, должно быть, дрожат от страха", — сыронизировал StepenWolf inc.
СМИ рассказали, что задумала Британия против России
Вчера, 12:51
"Британская общественность не хочет войны с Россией. Это хотят только политики, поэтому, если начнется война, воевать должны только политики", — пишет Gilzeppi.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В Британии хотят нанести России максимальный ущерб, заявил МИД
9 февраля, 15:34
 
Заголовок открываемого материала