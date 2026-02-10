МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail бурно отреагировали на подготовку Британии к потенциальной войне с Россией.
"Ни один британский солдат не должен воевать. Пусть Стармер, Макрон и остальные представители мировой <…> элиты идут в окопы", — высказался cfin.
"Русские, должно быть, дрожат от страха", — сыронизировал StepenWolf inc.
"Абсурд. Ни при каких обстоятельствах наша крошечная армия не будет участвовать в боевых действиях против России", — считает DiamondGeezer77.
"Британская общественность не хочет войны с Россией. Это хотят только политики, поэтому, если начнется война, воевать должны только политики", — пишет Gilzeppi.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
