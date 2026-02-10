Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что задумала Британия против России
12:51 10.02.2026 (обновлено: 12:53 10.02.2026)
СМИ рассказали, что задумала Британия против России
2026-02-10T12:51:00+03:00
2026-02-10T12:53:00+03:00
СМИ рассказали, что задумала Британия против России

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Британские военнослужащие проходят подготовку к вероятному конфликту с Россией на специализированном полигоне, на котором воссоздается зона боевых действий на Украине, пишет Daily Mail.
"Солдаты крупнейшего пехотного полка армии Британии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в стране полигоне, имитирующем зону конфликта", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
США не поддержат интервенцию европейских войск на Украину, заявил Лавров
9 февраля, 19:32
Отмечается, что им поставили задачу разгромить скрывающиеся вражеские силы на территории объекта, который был оформлен как разрушенный город.
"Война с Россией — это война солдат против солдат. <…> Нет большей проблемы, чем городская среда, потому что она чрезвычайно запутанна", — приводит издание слова командира роты 5-го батальона полка капитана Майка Линдгрена.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Конфронтация с Россией стала ключевой темой идеологии Британии, заявил МИД
9 февраля, 15:35
 
