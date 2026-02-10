СМИ рассказали, что задумала Британия против России

Отмечается, что им поставили задачу разгромить скрывающиеся вражеские силы на территории объекта, который был оформлен как разрушенный город.

"Война с Россией — это война солдат против солдат. <…> Нет большей проблемы, чем городская среда, потому что она чрезвычайно запутанна", — приводит издание слова командира роты 5-го батальона полка капитана Майка Линдгрена.