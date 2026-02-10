В Курской области при атаке БПЛА пострадали три человека

"У него повреждена левая нога, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма. Мужчина также будет доставлен в КОМКБ", - добавил глава региона.

"По предварительной информации, ранена женщина 57 лет: осколками повреждена голень. На территории наблюдается высокая активность БПЛА. Как только ситуация стабилизируется, доставим её в облбольницу. Уверен, наши врачи сделают всё возможное, чтобы стабилизовать состояние раненых и спасти их", - сообщил глава региона.