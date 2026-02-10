https://ria.ru/20260210/bpl-2073491870.html
В Курской области при атаке БПЛА пострадали три человека
В Курской области при атаке БПЛА пострадали три человека - РИА Новости, 10.02.2026
В Курской области при атаке БПЛА пострадали три человека
Три человека ранены в результате атаки ВСУ по автомобилю в курском Рыльском районе, среди них подросток, он в тяжелом состоянии находится в коме, также в ходе... РИА Новости, 10.02.2026
В Курской области при атаке БПЛА пострадали три человека
Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области
КУРСК, 10 фев - РИА Новости.
Три человека ранены в результате атаки ВСУ по автомобилю в курском Рыльском районе, среди них подросток, он в тяжелом состоянии находится в коме, также в ходе атаки в Хомутовском районе ранения получила женщина, сообщил
губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Дрон ВСУ
нанёс удар по автомобилю в районе деревни Яньково Рыльского района
, в результате чего пострадали два человека. В тяжёлом состоянии 16-летний подросток: у него открытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения ног, парень находится в коме. За раненым направлен реанимобиль, его доставят в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн
в своем Telegram-канале
.
Он добавил, что в состоянии средней степени тяжести находится 44-летний мужчина.
"У него повреждена левая нога, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма. Мужчина также будет доставлен в КОМКБ", - добавил глава региона.
По словам губернатора, ещё один удар беспилотника был совершен по автомобилю в деревне Красная Поляна
.
"По предварительной информации, ранена женщина 57 лет: осколками повреждена голень. На территории наблюдается высокая активность БПЛА. Как только ситуация стабилизируется, доставим её в облбольницу. Уверен, наши врачи сделают всё возможное, чтобы стабилизовать состояние раненых и спасти их", - сообщил глава региона.
Кроме того, в результате падения БПЛА горит дом в деревне Зорино Курского района
, на месте работают пожарные.
"К счастью, пострадавших нет!" - отметил Хинштейн.