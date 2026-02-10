В Москве открыли памятник Герою России Алексею Ботяну

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Монумент в честь легендарного разведчика Героя России Алексея Ботяна, руководившего операцией по спасению польского Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года, открыли в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Памятник работы скульптора Михаила Баскакова, созданный по инициативе Российского военно-исторического общества (РВИО), установлен в Покровском парке на юго-востоке Москвы. Открытие монумента приурочено к отмечаемой во вторник 109-й годовщине со дня рождения Ботяна.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко, представитель Службы внешней разведки России генерал-майор в отставке Сергей Яковлев, дочь Ботяна Ирина Алексеевна Бабошкина и другие.

"Той жизни, которую он прожил, хватило бы на 20 биографий, и каждая из них была бы героической. Уже было сказано, что это тот человек, который фактически спас от разрушения Краков. За этот подвиг польское правительство наградило его орденом Virtuti Militari - Военной доблести. Сейчас в Польше и в других странах модно забывать о том, кто спас Европу, но мы это точно не забываем", - сказал Овсиенко в своей вступительной речи в честь открытия памятника Ботяну.

Яковлев, который также являлся сослуживцем героя памятника, рассказал, что Ботян говорил о своем партизанском прошлом и событиях, в которых он принимал участие, но "это был рассказ очень скромного человека".

"Этот монумент позволит нашему и последующим поколениям помнить о том, что у нашей страны был такой мужественный и отважный защитник, как Алексей Николаевич Ботян", - подытожил представитель СВР России.