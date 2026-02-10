Рейтинг@Mail.ru
13:28 10.02.2026
Предприятия ЦФО укрепили системы безопасности от атак с воздуха
россия
москва
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
россия, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, безопасность
Россия, Москва, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ, Безопасность
Бортников: предприятия в ЦФО укрепили системы безопасности объектов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Предприятия промышленности, энергетики и транспорта Центрального федерального округа укрепили системы безопасности объектов в части их прикрытия от атак с воздуха, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, слова которого приводятся говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.
В Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения эффективности профилактики современных террористических угроз в ЦФО и определены направления дальнейшего ее совершенствования в складывающейся оперативной обстановке.
"Сегодня мы оценим эффективность реализуемой в Центральном федеральном округе мер по профилактике современных террористических угроз и определим направление их дальнейшего совершенствования с учетом особенностей складывающейся оперативной обстановки. Руководители предприятий и организаций, при координирующей роли антитеррористических комиссий, проделали значительный объем работы по укреплению систем безопасности объектов промышленности. энергетики и транспорта, прежде всего в части их прикрытия от атак с воздуха. Организован процесс оснащения указанных объектов соответствующими современными техническими средствами", - доложил Бортников.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Бортников заявил о росте числа ударов украинских дронов по России
9 декабря 2025, 13:36
 
