https://ria.ru/20260210/borodulina-2073442102.html
Тренер объяснила неудачу шорт-трекистки из России на Олимпиаде
Тренер объяснила неудачу шорт-трекистки из России на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Тренер объяснила неудачу шорт-трекистки из России на Олимпиаде
Тренер по шорт-треку Татьяна Бородулина в разговоре с РИА Новости объяснила невыход россиянки Алены Крыловой в четвертьфинал Олимпийских игр 2026 года на... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T14:09:00+03:00
2026-02-10T14:09:00+03:00
2026-02-10T14:20:00+03:00
спорт
зимние олимпийские игры 2026
шорт-трек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073425470_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_41879e6de25287e258469a1fa66e08b7.jpg
https://ria.ru/20260210/olimpiada-2073437997.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073425470_381:0:3057:2007_1920x0_80_0_0_bd6744a0180404ff0552e41b1e6ed0d1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, зимние олимпийские игры 2026, шорт-трек
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Шорт-трек
Тренер объяснила неудачу шорт-трекистки из России на Олимпиаде
Бородулина объяснила невыход Крыловой в четвертьфинал ОИ нервным состоянием
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тренер по шорт-треку Татьяна Бородулина в разговоре с РИА Новости объяснила невыход россиянки Алены Крыловой в четвертьфинал Олимпийских игр 2026 года на дистанции 500 метров нервным состоянием, которое привело к технической ошибке.
Во вторник Крылова не смогла выйти в четвертьфинал на дистанции 500 метров. Она упала перед последним кругом в седьмом квалификационном забеге.
«
"Алене 100% было под силу выйти в следующий круг, учитывая тот факт, что из ее забега все трое вышли. Кореянка, которая была позади нее, вышла по времени. Но Алена допустила техническую ошибку, наткнулась на полячку и упала. Не знаю, с чем это можно связать. Наверное, все-таки нервы. Не справилась с волнением, поэтому и допустила такую обидную техническую ошибку", - сказала Бородулина, сопровождающая российских шорт-трекистов на Олимпиаде.
В четвертьфинал выходят по две лучших спортсменки из каждого забега, а также четыре лучшие по времени, которые заняли третье место. Четвертьфиналы на дистанции 500 метров пройдут 12 февраля.