Боевики "Азова"* покончили с собой в боях под Константиновкой

ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. На Константиновском направлении два боевика "Азова"* покончили с собой после того, как попали под обстрел с двух сторон, заявил РИА Новости командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Моздок.

"Мы наносили огневое поражение, и противник также наносил огонь по "азовцам". Ситуация у них была безвыходная. По радиоперехвату (услышали. — Прим. ред.): сначала первый совершил самоубийство, потом второй", — рассказал он.

Боевики занимали позиции в районе Клебан-Быкского водохранилища, но стали отступать к Константиновке из-за активного продвижения российской армии, отметил "Моздок".

"Вместо себя пригнали подразделения теробороны. А они уже особо воевать не хотят. <...> В ходе продвижения в районе водохранилища было уничтожено 38 военных противника. Там были и "азовцы", и мобилизованные, и тероборона", — добавил он.

В районе Константиновки действует группировка "Юг". За сутки потери ВСУ на этом участке фронта составили до 125 военнослужащих, танк Leopard, бронетранспортер М113, четыре ББМ, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии и склад материальных средств.