04:25 10.02.2026 (обновлено: 07:54 10.02.2026)
Боевики "Азова"* покончили с собой в боях под Константиновкой
Боевики "Азова"* покончили с собой в боях под Константиновкой
ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. На Константиновском направлении два боевика "Азова"* покончили с собой после того, как попали под обстрел с двух сторон, заявил РИА Новости командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Моздок.
"Мы наносили огневое поражение, и противник также наносил огонь по "азовцам". Ситуация у них была безвыходная. По радиоперехвату (услышали. — Прим. ред.): сначала первый совершил самоубийство, потом второй", — рассказал он.
Боевики занимали позиции в районе Клебан-Быкского водохранилища, но стали отступать к Константиновке из-за активного продвижения российской армии, отметил "Моздок".
"Вместо себя пригнали подразделения теробороны. А они уже особо воевать не хотят. <...> В ходе продвижения в районе водохранилища было уничтожено 38 военных противника. Там были и "азовцы", и мобилизованные, и тероборона", — добавил он.
В районе Константиновки действует группировка "Юг". За сутки потери ВСУ на этом участке фронта составили до 125 военнослужащих, танк Leopard, бронетранспортер М113, четыре ББМ, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии и склад материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
* Организация признана террористической и запрещена в России.
 
