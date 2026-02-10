https://ria.ru/20260210/bliny-2073349354.html
Диетолог назвала допустимую порцию блинов
Диетолог назвала допустимую порцию блинов - РИА Новости, 10.02.2026
Диетолог назвала допустимую порцию блинов
Допустимая порция блинов для женщин составляет 150 граммов, для мужчин — 200 граммов, рассказала РИА Новости врач-терапевт, диетолог Елена Устинова. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T05:34:00+03:00
2026-02-10T05:34:00+03:00
2026-02-10T05:34:00+03:00
общество
празднование масленицы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982709901_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f8a4f695b4f29375b2531997a735353f.jpg
https://ria.ru/20260209/dietolog-2073092571.html
https://ria.ru/20260204/bliny-na-maslenicu-recepty-2072133985.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982709901_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_faf5ecbef7d030b52639cf7f6dfd3d9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, празднование масленицы
Общество, Празднование Масленицы
Диетолог назвала допустимую порцию блинов
РИА Новости: допустимая порция блинов для женщин составляет 150 граммов
МОСКВА. 10 фев - РИА Новости. Допустимая порция блинов для женщин составляет 150 граммов, для мужчин — 200 граммов, рассказала РИА Новости врач-терапевт, диетолог Елена Устинова.
"Здесь все зависит еще от пола. Я бы сказала так, если человек любит блины, допустимая за раз порция 150 граммов для женщин и 200 граммов для мужчин", - отметила диетолог.
Как рассказала врач, размер допустимой порции также зависит от образа жизни человека.
"Если мы соблюдаем правильное питание и считаем калории, то мы должны учитывать данную калорийность блинов в общей калорийности. Если мы говорим, например, про мужчину, который активно занимается спортом, ему, наверное, и 300 граммов за раз можно съесть. Все зависит от наших целей, и от пола, и от качества тела", - подчеркнула диетолог.
В 2026 году Масленичная неделя пройдет с понедельника, 16 февраля по воскресенье, 22 февраля. Это последняя неделя перед Великим постом, который начнется 23 февраля.