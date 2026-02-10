Диетолог назвала допустимую порцию блинов

МОСКВА. 10 фев - РИА Новости. Допустимая порция блинов для женщин составляет 150 граммов, для мужчин — 200 граммов, рассказала РИА Новости врач-терапевт, диетолог Елена Устинова.

"Здесь все зависит еще от пола. Я бы сказала так, если человек любит блины, допустимая за раз порция 150 граммов для женщин и 200 граммов для мужчин", - отметила диетолог.

Как рассказала врач, размер допустимой порции также зависит от образа жизни человека.

"Если мы соблюдаем правильное питание и считаем калории, то мы должны учитывать данную калорийность блинов в общей калорийности. Если мы говорим, например, про мужчину, который активно занимается спортом, ему, наверное, и 300 граммов за раз можно съесть. Все зависит от наших целей, и от пола, и от качества тела", - подчеркнула диетолог.