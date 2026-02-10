Рейтинг@Mail.ru
Диетолог назвала допустимую порцию блинов
05:34 10.02.2026
Диетолог назвала допустимую порцию блинов
празднование масленицы
общество, празднование масленицы
Общество, Празднование Масленицы
МОСКВА. 10 фев - РИА Новости. Допустимая порция блинов для женщин составляет 150 граммов, для мужчин — 200 граммов, рассказала РИА Новости врач-терапевт, диетолог Елена Устинова.
"Здесь все зависит еще от пола. Я бы сказала так, если человек любит блины, допустимая за раз порция 150 граммов для женщин и 200 граммов для мужчин", - отметила диетолог.
Как рассказала врач, размер допустимой порции также зависит от образа жизни человека.
"Если мы соблюдаем правильное питание и считаем калории, то мы должны учитывать данную калорийность блинов в общей калорийности. Если мы говорим, например, про мужчину, который активно занимается спортом, ему, наверное, и 300 граммов за раз можно съесть. Все зависит от наших целей, и от пола, и от качества тела", - подчеркнула диетолог.
В 2026 году Масленичная неделя пройдет с понедельника, 16 февраля по воскресенье, 22 февраля. Это последняя неделя перед Великим постом, который начнется 23 февраля.
Празднование Масленицы
 
 
