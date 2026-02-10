Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами сбили 48 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:26 10.02.2026
Над российскими регионами сбили 48 украинских беспилотников
Над российскими регионами сбили 48 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.02.2026
Над российскими регионами сбили 48 украинских беспилотников
Силы ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск перехватили и уничтожили 48 украинских БПЛА над российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны России во вторник. РИА Новости, 10.02.2026
Над российскими регионами сбили 48 украинских беспилотников

МО: силы ПВО за три часа уничтожили над регионами России 48 украинских дронов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Силы ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск перехватили и уничтожили 48 украинских БПЛА над российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны России во вторник.
"Десятого февраля в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 БПЛА – над территорией Ростовской области, 10 БПЛА – над территорией Белгородской области, 10 БПЛА – над территорией Краснодарского края, семь БПЛА – над акваторией Азовского моря, три БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Воронежской области", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
