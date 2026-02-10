https://ria.ru/20260210/bespilotniki-2073539211.html
Над российскими регионами сбили 48 украинских беспилотников
Над российскими регионами сбили 48 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.02.2026
Над российскими регионами сбили 48 украинских беспилотников
Силы ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск перехватили и уничтожили 48 украинских БПЛА над российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны России во вторник. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T23:26:00+03:00
2026-02-10T23:26:00+03:00
2026-02-10T23:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
азовское море
ростовская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
азовское море
ростовская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, азовское море, ростовская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Азовское море, Ростовская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над российскими регионами сбили 48 украинских беспилотников
МО: силы ПВО за три часа уничтожили над регионами России 48 украинских дронов