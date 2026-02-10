https://ria.ru/20260210/bespilotniki-2073502411.html
Над российским регионами уничтожили 33 украинских беспилотника
Над российским регионами уничтожили 33 украинских беспилотника
ПВО с 16.00 до 18.00 мск перехватила и уничтожила 33 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны России во вторник. РИА Новости, 10.02.2026
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Краснодарский край, Белгородская область
Минобороны: силы ПВО за 2 часа сбили над регионами России 33 украинских дрона