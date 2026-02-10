https://ria.ru/20260210/bespilotniki-2073473919.html
Российская ПВО уничтожила 44 украинских беспилотника
Российская ПВО уничтожила 44 украинских беспилотника
ПВО перехватила и уничтожила 44 украинских БПЛА, в том числе 20 БПЛА над Азовским и Черным морями, сообщило Минобороны России во вторник. РИА Новости, 10.02.2026
МО: ПВО сбила 44 БПЛА, в их числе 20 над Азовским и Черным морями, 12 над Крымом