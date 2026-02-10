Рейтинг@Mail.ru
Российский посол рассказал об отношении Швейцарии к замороженным активам
10:17 10.02.2026 (обновлено: 10:25 10.02.2026)
Российский посол рассказал об отношении Швейцарии к замороженным активам
Российский посол рассказал об отношении Швейцарии к замороженным активам
2026-02-10T10:17:00+03:00
2026-02-10T10:25:00+03:00
Российский посол рассказал об отношении Швейцарии к замороженным активам

Посол Гармонин: власти Берна пока не покушаются дипсобственность России

Берн
Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. В отличие от ряда стран Запада власти Берна пока не покушаются ни на дипсобственность РФ, ни на конфискацию замороженных активов, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"На контрасте с рядом западных стран власти конфедерации пока на данном этапе не покушаются ни на российскую дипломатическую собственность, ни на конфискацию замороженных здесь государственных активов России", - сообщил дипломат.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Euroclear получил с российских активов пять миллиардов евро за год
4 февраля, 14:27
Еврокомиссия в прошлом году одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Однако решение так и не было принято.
РФ не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Стала известна сумма заблокированных в ЕС активов Банка России
28 января, 22:42
 
