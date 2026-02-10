Российский посол рассказал об отношении Швейцарии к замороженным активам

ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. В отличие от ряда стран Запада власти Берна пока не покушаются ни на дипсобственность РФ, ни на конфискацию замороженных активов, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

"На контрасте с рядом западных стран власти конфедерации пока на данном этапе не покушаются ни на российскую дипломатическую собственность, ни на конфискацию замороженных здесь государственных активов России", - сообщил дипломат.