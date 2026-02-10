ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. В отличие от ряда стран Запада власти Берна пока не покушаются ни на дипсобственность РФ, ни на конфискацию замороженных активов, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"На контрасте с рядом западных стран власти конфедерации пока на данном этапе не покушаются ни на российскую дипломатическую собственность, ни на конфискацию замороженных здесь государственных активов России", - сообщил дипломат.
Еврокомиссия в прошлом году одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для поддержки Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Однако решение так и не было принято.
РФ не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.
