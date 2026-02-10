В Башкирии нашли подростка, снявшего опасный трюк за рулем автомобиля

УФА, 10 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии установили личность подростка, который за рулем автомобиля вылез из окна, чтобы через крышу перебраться на пассажирское сиденье, но упал на проезжую часть, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее данным, инцидент произошел в башкирском городе Нефтекамске.
В социальных сетях распространилось видео, как подросток за рулем автомобиля вылезает в окно по ходу движения машины и через крышу пытается перебраться на пассажирское сиденье, но падает. Снимавший происходящее пересаживается на водительское сиденье.
«
"В результате розыскных мероприятий полицейские установили участников инцидента, 17-летний студент вуза, который находился за рулем автомобиля, и его 18-летний знакомый были приглашены в отдел Госавтоинспекции. Несовершеннолетний правонарушитель попытался ввести сотрудников полиции в заблуждение, заявив, что опасное видео создано с помощью нейросети. Но его приятель сознался в содеянном. Он рассказал, что на самом деле планировалось снять видеоконтент для соцсетей", - сообщила Волк.
Она отметила, что серьезных травм подросток не получил.
«
"Полицейские составили несколько протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности родителей несовершеннолетнего. Автомобиль помещен на специальную стоянку", - добавила Волк.
