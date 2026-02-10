Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии нашли подростка, снявшего опасный трюк за рулем автомобиля - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 10.02.2026 (обновлено: 16:20 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/bashkirija-2073441189.html
В Башкирии нашли подростка, снявшего опасный трюк за рулем автомобиля
В Башкирии нашли подростка, снявшего опасный трюк за рулем автомобиля - РИА Новости, 10.02.2026
В Башкирии нашли подростка, снявшего опасный трюк за рулем автомобиля
Правоохранительные органы Башкирии установили личность подростка, который за рулем автомобиля вылез из окна, чтобы через крышу перебраться на пассажирское... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T14:06:00+03:00
2026-02-10T16:20:00+03:00
происшествия
нефтекамск
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073441419_0:0:1197:673_1920x0_80_0_0_26afe1c5a48a4de85602b98db4afe7b5.jpg
https://ria.ru/20250905/kuban-2039974481.html
https://ria.ru/20251116/dtp-2055323350.html
нефтекамск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073441419_0:0:897:673_1920x0_80_0_0_6f4f39d1c98b110fcb38968f4a5a17c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нефтекамск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нефтекамск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Башкирии нашли подростка, снявшего опасный трюк за рулем автомобиля

В Башкирии полиция нашла подростка, снявшего опасный трюк за рулем машины

© МВД РоссииПодросток вылезает из окна автомобиля, чтобы через крышу перебраться на пассажирское сиденье. Кадр видео
Подросток вылезает из окна автомобиля, чтобы через крышу перебраться на пассажирское сиденье. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© МВД России
Подросток вылезает из окна автомобиля, чтобы через крышу перебраться на пассажирское сиденье. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 10 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии установили личность подростка, который за рулем автомобиля вылез из окна, чтобы через крышу перебраться на пассажирское сиденье, но упал на проезжую часть, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее данным, инцидент произошел в башкирском городе Нефтекамске.
Работа СК РФ на месте поджога релейного шкафа в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Задержанный на Кубани подросток признался в поджоге релейного шкафа
5 сентября 2025, 13:08
В социальных сетях распространилось видео, как подросток за рулем автомобиля вылезает в окно по ходу движения машины и через крышу пытается перебраться на пассажирское сиденье, но падает. Снимавший происходящее пересаживается на водительское сиденье.
«
"В результате розыскных мероприятий полицейские установили участников инцидента, 17-летний студент вуза, который находился за рулем автомобиля, и его 18-летний знакомый были приглашены в отдел Госавтоинспекции. Несовершеннолетний правонарушитель попытался ввести сотрудников полиции в заблуждение, заявив, что опасное видео создано с помощью нейросети. Но его приятель сознался в содеянном. Он рассказал, что на самом деле планировалось снять видеоконтент для соцсетей", - сообщила Волк.
Она отметила, что серьезных травм подросток не получил.
«
"Полицейские составили несколько протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности родителей несовершеннолетнего. Автомобиль помещен на специальную стоянку", - добавила Волк.
Последствия ДТП на железнодорожном переезде в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Ростовской области подросток погиб в ДТП, управляя машиной
16 ноября 2025, 18:29
 
ПроисшествияНефтекамскИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала