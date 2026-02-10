Россияне начали получать письма от имени Уоррена Баффетта

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россияне начали получать по электронной почте письма от имени американского инвестора Уоррена Баффетта, который предлагать получить 1,5 миллиона евро из его фонда, выяснило РИА Новости.

"Здравствуйте! Меня зовут Уоррен Э. Баффет . Вы были случайным образом выбраны в качестве одного из трёх получателей пожертвования в размере 1 500 000 евро из моего фонда 2025 года для поддержки частных лиц и предпринимателей", - говорится в письме.

В нем также указан некий код пожертвования, который просят указать для получения суммы в ответном письме.

Завершается сообщение пожеланием счастья.