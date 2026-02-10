https://ria.ru/20260210/baffetta-2073369555.html
Россияне начали получать письма от имени Уоррена Баффетта
Россияне начали получать письма от имени Уоррена Баффетта - РИА Новости, 10.02.2026
Россияне начали получать письма от имени Уоррена Баффетта
Россияне начали получать по электронной почте письма от имени американского инвестора Уоррена Баффетта, который предлагать получить 1,5 миллиона евро из его... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T09:51:00+03:00
2026-02-10T09:51:00+03:00
2026-02-10T09:51:00+03:00
уоррен баффет
мошенничество
россия
россия
уоррен баффет, мошенничество, россия
Уоррен Баффет, Мошенничество, Россия
Россияне начали получать письма от имени Уоррена Баффетта
Россияне стали получать письма от имени Уоррена Баффетта с предложением денег
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россияне начали получать по электронной почте письма от имени американского инвестора Уоррена Баффетта, который предлагать получить 1,5 миллиона евро из его фонда, выяснило РИА Новости.
"Здравствуйте! Меня зовут Уоррен Э. Баффет
. Вы были случайным образом выбраны в качестве одного из трёх получателей пожертвования в размере 1 500 000 евро из моего фонда 2025 года для поддержки частных лиц и предпринимателей", - говорится в письме.
В нем также указан некий код пожертвования, который просят указать для получения суммы в ответном письме.
Завершается сообщение пожеланием счастья.
Уоррен Баффет - один из богатейших людей мира, которого называют "оракулом из Омахи".