Россия сократила импорт китайских автомобилей
Россия сократила импорт китайских автомобилей - РИА Новости, 10.02.2026
Россия сократила импорт китайских автомобилей
Поставки автомобилей из Китая в Россию по итогам 2025 года сократились на 44%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T20:41:00+03:00
2026-02-10T20:41:00+03:00
2026-02-10T20:41:00+03:00
китай
россия
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Поставки автомобилей из Китая в Россию по итогам 2025 года сократились на 44%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
Ранее главное таможенное управление КНР
сообщило, что товарооборот Китая и России
по итогам 2025 года снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, составив 228,105 миллиарда долларов.
Оценивая показатели импорта из Китая в Россию, который сократился чуть более чем на 10%, посол отметил, что его снижение предсказывалось многими специалистами по причине насыщения рынка России рядом категорий китайской продукции.
«
"К примеру, в 2025 году на 44% уменьшились поставки автомобилей, которые в предыдущие годы, как мы знаем, стремительно росли", - сказал Моргулов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 23.00 мск.