Россия сократила импорт китайских автомобилей

ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Поставки автомобилей из Китая в Россию по итогам 2025 года сократились на 44%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

Оценивая показатели импорта из Китая в Россию, который сократился чуть более чем на 10%, посол отметил, что его снижение предсказывалось многими специалистами по причине насыщения рынка России рядом категорий китайской продукции.