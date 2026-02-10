Рейтинг@Mail.ru
Россия сократила импорт китайских автомобилей - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/avtomobili-2073522852.html
Россия сократила импорт китайских автомобилей
Россия сократила импорт китайских автомобилей - РИА Новости, 10.02.2026
Россия сократила импорт китайских автомобилей
Поставки автомобилей из Китая в Россию по итогам 2025 года сократились на 44%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T20:41:00+03:00
2026-02-10T20:41:00+03:00
китай
россия
игорь моргулов
экономика
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830489464_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f47d6f83f8f44920e4e4a8eb6d8c13ce.jpg
https://ria.ru/20260209/nio-2073240415.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830489464_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85c1ba66d8acbf587ffecca7cbcdd9cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, игорь моргулов, экономика, авто
Китай, Россия, Игорь Моргулов, Экономика, Авто
Россия сократила импорт китайских автомобилей

РИА Новости: посол Моргулов заявил о сокращении импорта авто из КНР на 44%

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Haval Dargo в шоуруме дилерского центра "Фаворит Моторс"
Автомобиль Haval Dargo в шоуруме дилерского центра Фаворит Моторс - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Haval Dargo в шоуруме дилерского центра "Фаворит Моторс". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Поставки автомобилей из Китая в Россию по итогам 2025 года сократились на 44%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
Ранее главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот Китая и России по итогам 2025 года снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, составив 228,105 миллиарда долларов.
Оценивая показатели импорта из Китая в Россию, который сократился чуть более чем на 10%, посол отметил, что его снижение предсказывалось многими специалистами по причине насыщения рынка России рядом категорий китайской продукции.
«
"К примеру, в 2025 году на 44% уменьшились поставки автомобилей, которые в предыдущие годы, как мы знаем, стремительно росли", - сказал Моргулов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 23.00 мск.
Электрический кроссовер Nio ES8 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Компания Nio отзывает более 246 тысяч электромобилей из-за проблем с ПО
9 февраля, 16:21
 
КитайРоссияИгорь МоргуловЭкономикаАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала