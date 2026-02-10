https://ria.ru/20260210/avto-2073382199.html
В Херсонской области автомобиль подорвался на мине
Автомобиль подорвался на мине в Херсонской области, обошлось без жертв, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости, 10.02.2026
