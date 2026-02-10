Россия готова к конструктивному диалогу с Австрией, заявил посол

ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Россия открыта к конструктивному диалогу с Австрией, если он будет выстраиваться на равноправной, взаимоуважительной и учитывающей интересы друг друга основе, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.

"В общих интересах наших стран, чтобы российский и австрийский послы полноценно и без преодоления искусственных преград осуществляли свои дипломатические миссии. По случаю Дня дипработника хотел бы еще раз донести этот ключевой посыл для австрийских официальных лиц. И повторить хорошо известную позицию – Россия открыта и готова к конструктивному диалогу, если он будет выстраиваться на равноправной, взаимоуважительной и учитывающей интересы друг друга основе", - отметил дипломат.

По его словам, на церемонии вручения верительных грамот 20 января в Хофбурге, общаясь с федеральным президентом республики Александером Ван дер Белленом , он привел слова президента РФ Владимира Путина на аналогичном мероприятии для глав дипмиссий в Кремле.

"В своей речи Владимир Владимирович Путин акцентировал открытость нашей страны к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами, заинтересованность в "максимально результативной" работе новых послов. Заверил в поддержке любых полезных инициатив со стороны российского руководства", - отметил Грозов.

Российский дипломат подчеркнул, что именно на такой конструктивный подход со стороны австрийских властей хочется рассчитывать российской стороне.