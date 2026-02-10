Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к конструктивному диалогу с Австрией, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2026
03:49 10.02.2026
Россия готова к конструктивному диалогу с Австрией, заявил посол
Россия готова к конструктивному диалогу с Австрией, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2026
Россия готова к конструктивному диалогу с Австрией, заявил посол
Россия открыта к конструктивному диалогу с Австрией, если он будет выстраиваться на равноправной, взаимоуважительной и учитывающей интересы друг друга основе,... РИА Новости, 10.02.2026
россия, австрия, вена, владимир путин, александер ван дер беллен, в мире
Россия, Австрия, Вена, Владимир Путин, Александер Ван дер Беллен, В мире
Россия готова к конструктивному диалогу с Австрией, заявил посол

ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Россия открыта к конструктивному диалогу с Австрией, если он будет выстраиваться на равноправной, взаимоуважительной и учитывающей интересы друг друга основе, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"В общих интересах наших стран, чтобы российский и австрийский послы полноценно и без преодоления искусственных преград осуществляли свои дипломатические миссии. По случаю Дня дипработника хотел бы еще раз донести этот ключевой посыл для австрийских официальных лиц. И повторить хорошо известную позицию – Россия открыта и готова к конструктивному диалогу, если он будет выстраиваться на равноправной, взаимоуважительной и учитывающей интересы друг друга основе", - отметил дипломат.
По его словам, на церемонии вручения верительных грамот 20 января в Хофбурге, общаясь с федеральным президентом республики Александером Ван дер Белленом, он привел слова президента РФ Владимира Путина на аналогичном мероприятии для глав дипмиссий в Кремле.
"В своей речи Владимир Владимирович Путин акцентировал открытость нашей страны к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами, заинтересованность в "максимально результативной" работе новых послов. Заверил в поддержке любых полезных инициатив со стороны российского руководства", - отметил Грозов.
Российский дипломат подчеркнул, что именно на такой конструктивный подход со стороны австрийских властей хочется рассчитывать российской стороне.
Россия отмечает День дипломатического работника 10 февраля.
Россия Австрия Вена Владимир Путин Александер Ван дер Беллен В мире
 
 
