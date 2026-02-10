Посол рассказал о сложностях работы в Австрии

ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Российские дипломаты в Австрии работают в условиях политической напряженности, попыток ограничить деятельность посольства и негативного информационного фона, заявил РИА Новости посол РФ в Австрии Андрей Грозов, комментируя ситуацию ко Дню дипломатического работника.

"В нынешних условиях повседневная работа российских дипломатов в Вене стала, безусловно, более сложной и многоплановой. Мы работаем в обстановке повышенной политической напряженности, стремления местных властей изолировать, ограничить деятельность российского посольства", - сказал он.

Дипломат добавил, что "свою лепту" вносят и австрийские СМИ, создавая и продвигая вокруг России и ее представителей негативный, предвзятый информационный фон. "Тем не менее, дипломатия — это прежде всего профессиональная и ответственная служба, требующая собранности, выдержки, точности, творческого и ориентированного на результат подхода к решению стоящих перед нами задач", - добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что на первый план сегодня выходит защита интересов Российской Федерации, создание безопасных и благоприятных условий для развития страны, улучшения качества жизни российских граждан, в том числе обеспечение их консульского сопровождения, оказание правовой помощи и поддержки соотечественникам.

"Важной целью остается сохранение каналов диалога — там, где это возможно, — и донесение российской позиции до общественности, политических и экспертных кругов стран, в которых мы работаем, в частности, в нашем случае европейских", - отметил Грозов.

Он пояснил, что в условиях дефицита объективной информации задача дипсотрудников — спокойно, аргументированно и профессионально объяснять российский подход, противостоять искажениям и упрощенным трактовкам сложных международных процессов.

"Несмотря на все трудности, российская дипломатия остается верна своим традициям: служению миру, стремлению к диалогу и уважительному отношению к партнерам, поиску отвечающих взаимным интересам решений. Именно это, на мой взгляд, и определяет смысл работы дипломата сегодня", - заключил он.