Дальневосточная полиция назвала причину схода с рельсов грузового поезда

ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. Грузовой поезд с углем сошел с рельсов в Хабаровском крае по причине падения давления в тормозной магистрали локомотива, сообщает Дальневосточная транспортная полиция.

"Предварительно установлено, что по причине падения давления в тормозной магистрали локомотива грузового поезда движение резко остановилось, вследствие чего произошел саморасцеп между девятым и десятым вагонами и сход вагонов", - сообщает Дальневосточная транспортная полиция в своем Telegram-канале.

По данным полиции, помимо железнодорожного полотна, пострадали и четыре опоры контактной сети.

Ванинским и Комсомольским-на-Амуре транспортными прокурорами контролируется доставка пассажиров до места назначения и соблюдение их прав. Прокуроры находятся на вокзалах для координации действий уполномоченных органов, для пассажиров организованы мобильные приемные.