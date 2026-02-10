Рейтинг@Mail.ru
Дальневосточная полиция назвала причину схода с рельсов грузового поезда
09:08 10.02.2026
Дальневосточная полиция назвала причину схода с рельсов грузового поезда
Дальневосточная полиция назвала причину схода с рельсов грузового поезда - РИА Новости, 10.02.2026
Дальневосточная полиция назвала причину схода с рельсов грузового поезда
Грузовой поезд с углем сошел с рельсов в Хабаровском крае по причине падения давления в тормозной магистрали локомотива, сообщает Дальневосточная транспортная... РИА Новости, 10.02.2026
происшествия
хабаровский край
советская гавань
комсомольск-на-амуре
дальневосточная транспортная прокуратура
россия
хабаровский край
советская гавань
комсомольск-на-амуре
россия
происшествия, хабаровский край, советская гавань, комсомольск-на-амуре, дальневосточная транспортная прокуратура, россия
Происшествия, Хабаровский край, Советская Гавань, Комсомольск-на-Амуре, Дальневосточная транспортная прокуратура, Россия
Дальневосточная полиция назвала причину схода с рельсов грузового поезда

В Хабаровском крае поезд сошел с рельсов из-за падения давления в тормозах

ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. Грузовой поезд с углем сошел с рельсов в Хабаровском крае по причине падения давления в тормозной магистрали локомотива, сообщает Дальневосточная транспортная полиция.
Ранее, вечером 9 февраля, в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что восемь вагонов с углем перевернулись на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело. Позже уточнили, что с рельсов сошли 25 вагонов, 21 из них - с опрокидыванием. Задержаны два пассажирских поезда № 351/352, они возвращены Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре.
"Предварительно установлено, что по причине падения давления в тормозной магистрали локомотива грузового поезда движение резко остановилось, вследствие чего произошел саморасцеп между девятым и десятым вагонами и сход вагонов", - сообщает Дальневосточная транспортная полиция в своем Telegram-канале.
По данным полиции, помимо железнодорожного полотна, пострадали и четыре опоры контактной сети.
Ванинским и Комсомольским-на-Амуре транспортными прокурорами контролируется доставка пассажиров до места назначения и соблюдение их прав. Прокуроры находятся на вокзалах для координации действий уполномоченных органов, для пассажиров организованы мобильные приемные.
По данным минтранса региона, на место направлены два ремонтно-восстановительных поезда для очистки и восстановления железнодорожного полотна. Угрозы для жителей близлежащих населённых пунктов нет. Министерством совместно с ДВЖД проводится работа по организации доставки пассажиров междугородными автобусами из Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани до станций назначения.
