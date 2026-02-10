https://ria.ru/20260210/avariya-2073360340.html
Дальневосточная полиция назвала причину схода с рельсов грузового поезда
Дальневосточная полиция назвала причину схода с рельсов грузового поезда - РИА Новости, 10.02.2026
Дальневосточная полиция назвала причину схода с рельсов грузового поезда
Грузовой поезд с углем сошел с рельсов в Хабаровском крае по причине падения давления в тормозной магистрали локомотива, сообщает Дальневосточная транспортная... РИА Новости, 10.02.2026
В Хабаровском крае поезд сошел с рельсов из-за падения давления в тормозах
ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. Грузовой поезд с углем сошел с рельсов в Хабаровском крае по причине падения давления в тормозной магистрали локомотива, сообщает Дальневосточная транспортная полиция.
Ранее, вечером 9 февраля, в Дальневосточной транспортной прокуратуре
сообщили, что восемь вагонов с углем перевернулись на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань
в Хабаровском крае
, обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело. Позже уточнили, что с рельсов сошли 25 вагонов, 21 из них - с опрокидыванием. Задержаны два пассажирских поезда № 351/352, они возвращены Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре
.
"Предварительно установлено, что по причине падения давления в тормозной магистрали локомотива грузового поезда движение резко остановилось, вследствие чего произошел саморасцеп между девятым и десятым вагонами и сход вагонов", - сообщает
Дальневосточная транспортная полиция в своем Telegram-канале.
По данным полиции, помимо железнодорожного полотна, пострадали и четыре опоры контактной сети.
Ванинским и Комсомольским-на-Амуре транспортными прокурорами контролируется доставка пассажиров до места назначения и соблюдение их прав. Прокуроры находятся на вокзалах для координации действий уполномоченных органов, для пассажиров организованы мобильные приемные.
По данным минтранса региона, на место направлены два ремонтно-восстановительных поезда для очистки и восстановления железнодорожного полотна. Угрозы для жителей близлежащих населённых пунктов нет. Министерством совместно с ДВЖД проводится работа по организации доставки пассажиров междугородными автобусами из Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани до станций назначения.