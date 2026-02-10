Рейтинг@Mail.ru
Из-за схода вагонов в Хабаровском крае задержали два поезда
02:45 10.02.2026
Из-за схода вагонов в Хабаровском крае задержали два поезда
Из-за схода вагонов в Хабаровском крае задержали два поезда
происшествия
хабаровский край
советская гавань
россия
дальневосточная транспортная прокуратура
происшествия, хабаровский край, советская гавань, россия, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Хабаровский край, Советская Гавань, Россия, Дальневосточная транспортная прокуратура
Из-за схода вагонов в Хабаровском крае задержали два поезда

Из-за схода 25 вагонов в Хабаровском крае задержали два пассажирских поезда

Поезд. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Два пассажирских поезда задержаны из-за схода 25 вагонов в Хабаровском крае, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре России.
Ранее в ведомстве сообщили, что восемь вагонов с углем перевернулись на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело.
"Допущен сход 25 вагонов, 21 из них - с опрокидыванием. Задержаны два пассажирских поезда № 351/352, они возвращены Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Правоохранители отметили, что Ванинским и Комсомольским-на-Амуре транспортными прокурорами контролируется доставка пассажиров до места назначения и соблюдение их прав. Прокуроры находятся на вокзалах для координации действий уполномоченных органов, для пассажиров организованы мобильные приемные.
ПроисшествияХабаровский крайСоветская ГаваньРоссияДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
