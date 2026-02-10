Из-за схода вагонов в Хабаровском крае задержали два поезда

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Два пассажирских поезда задержаны из-за схода 25 вагонов в Хабаровском крае, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре России.

Правоохранители отметили, что Ванинским и Комсомольским-на-Амуре транспортными прокурорами контролируется доставка пассажиров до места назначения и соблюдение их прав. Прокуроры находятся на вокзалах для координации действий уполномоченных органов, для пассажиров организованы мобильные приемные.