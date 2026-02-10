https://ria.ru/20260210/ataki-2073516785.html
В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали три мирных жителя
В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.02.2026
БЕЛГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе в селе Маломихайловка в результате детонации дрона женщина получила минно-взрывную травму и касательное осколочное ранение спины… лечение продолжит амбулаторно. В селе Нижнее Берёзово-Второе при атаке дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения различных частей тела. Бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Волчья Александровка Волоконовского округа от атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. Бригада скорой в сопровождении бойцов подразделения "БАРС-Белгород" транспортируют пострадавшего с баротравмой, а также осколочным ранением головы в Валуйскую ЦРБ, уточнил губернатор.
Гладков также сообщил о повреждениях в результате атак беспилотников еще в 16 населенных пунктах области.