В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали три мирных жителя

"В Шебекинском округе в селе Маломихайловка в результате детонации дрона женщина получила минно-взрывную травму и касательное осколочное ранение спины… лечение продолжит амбулаторно. В селе Нижнее Берёзово-Второе при атаке дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения различных частей тела. Бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале .

Он добавил, что в селе Волчья Александровка Волоконовского округа от атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. Бригада скорой в сопровождении бойцов подразделения "БАРС-Белгород" транспортируют пострадавшего с баротравмой, а также осколочным ранением головы в Валуйскую ЦРБ, уточнил губернатор.