Патриарх Кирилл прокомментировал атаку ВСУ на похоронную процессию

МОСКВА, 10 фев РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью священника от атаки ВСУ на похоронную процессию в Запорожье, назвал это военным преступлением и отметил, что "для киевского режима нет ничего святого", следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.

Ранее пресс-секретарь Бердянской епархии Русской православной церкви протоиерей Евгений Клименко рассказал РИА Новости, что в результате целенаправленной атаки ВСУ в селе Скельки погиб настоятель Свято-Успенского храма города Днепрорудный протоиерей Сергий Кляхин. По его словам, священник умер "с крестом в руках", атака произошла, когда отец Сергий совершал отпевание.

Евгению Балицкому. "С глубокой скорбью воспринял весть о ракетном обстреле похоронной процессии в селе Скельки в Запорожье . В результате атаки погиб священнослужитель Русской православной церкви, клирик Бердянской епархии, протоиерей Сергий Кляхин, ранения получили еще шестеро человек. Это злостное преступление, направленное против мирных жителей, провожавших в последний путь своего ближнего, в очередной раз показало сущность нынешнего киевского режима, для которого действительно нет ничего святого", - сказано в соболезновании патриарха губернатору Запорожской области

Он назвал эту атаку ВСУ военным преступлением.

"Цинизм совершителей этого тяжкого греха и настоящего военного преступления обнаруживается самим фактом того, что обстрелу подверглась похоронная процессия, провожавшая в последний путь усопшего христианина", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Глава Русской церкви попросил духовенство Бердянской епархии оказать "всю возможную духовную помощь тем, кого коснулась беда".

"Возношу молитвы об упокоении души усопшего служителя в обителях небесных, о скорейшем исцелении пострадавших и об укреплении сил скорбящих. Милостивый Господь да утешит всех вас в постигшем испытании", - заключил предстоятель Русской церкви.