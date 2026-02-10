Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл прокомментировал атаку ВСУ на похоронную процессию - РИА Новости, 10.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 10.02.2026
Патриарх Кирилл прокомментировал атаку ВСУ на похоронную процессию
Патриарх Кирилл прокомментировал атаку ВСУ на похоронную процессию
запорожская область, запорожье, евгений балицкий, вооруженные силы украины, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), безопасность
Запорожская область, Запорожье, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Патриарх Кирилл прокомментировал атаку ВСУ на похоронную процессию

Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на похоронную процессию военным преступлением

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью священника от атаки ВСУ на похоронную процессию в Запорожье, назвал это военным преступлением и отметил, что "для киевского режима нет ничего святого", следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.
Ранее пресс-секретарь Бердянской епархии Русской православной церкви протоиерей Евгений Клименко рассказал РИА Новости, что в результате целенаправленной атаки ВСУ в селе Скельки погиб настоятель Свято-Успенского храма города Днепрорудный протоиерей Сергий Кляхин. По его словам, священник умер "с крестом в руках", атака произошла, когда отец Сергий совершал отпевание.
Протоиерей Сергий Кляхин
Священник, погибший в Запорожье при атаке ВСУ, умер с крестом в руках
Вчера, 20:17
"С глубокой скорбью воспринял весть о ракетном обстреле похоронной процессии в селе Скельки в Запорожье. В результате атаки погиб священнослужитель Русской православной церкви, клирик Бердянской епархии, протоиерей Сергий Кляхин, ранения получили еще шестеро человек. Это злостное преступление, направленное против мирных жителей, провожавших в последний путь своего ближнего, в очередной раз показало сущность нынешнего киевского режима, для которого действительно нет ничего святого", - сказано в соболезновании патриарха губернатору Запорожской области Евгению Балицкому.
Он назвал эту атаку ВСУ военным преступлением.
"Цинизм совершителей этого тяжкого греха и настоящего военного преступления обнаруживается самим фактом того, что обстрелу подверглась похоронная процессия, провожавшая в последний путь усопшего христианина", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Глава Русской церкви попросил духовенство Бердянской епархии оказать "всю возможную духовную помощь тем, кого коснулась беда".
"Возношу молитвы об упокоении души усопшего служителя в обителях небесных, о скорейшем исцелении пострадавших и об укреплении сил скорбящих. Милостивый Господь да утешит всех вас в постигшем испытании", - заключил предстоятель Русской церкви.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем Telegram-канале, что ВСУ атаковали похоронную процессию в селе Скельки Запорожской области, в результате шесть человек ранены, один погиб.
Родион Мирошник
Мирошник назвал атаку ВСУ на похоронную процессию мерзкой выходкой
Вчера, 18:22
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожьеЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Безопасность
 
 
