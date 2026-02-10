https://ria.ru/20260210/ataka-2073534136.html
Патриарх Кирилл прокомментировал атаку ВСУ на похоронную процессию
Патриарх Кирилл прокомментировал атаку ВСУ на похоронную процессию - РИА Новости, 10.02.2026
Патриарх Кирилл прокомментировал атаку ВСУ на похоронную процессию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью священника от атаки ВСУ на похоронную процессию в Запорожье, назвал это военным... РИА Новости, 10.02.2026
Патриарх Кирилл прокомментировал атаку ВСУ на похоронную процессию
МОСКВА, 10 фев РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью священника от атаки ВСУ на похоронную процессию в Запорожье, назвал это военным преступлением и отметил, что "для киевского режима нет ничего святого", следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.
Ранее пресс-секретарь Бердянской епархии Русской православной церкви
протоиерей Евгений Клименко рассказал РИА Новости, что в результате целенаправленной атаки ВСУ
в селе Скельки погиб настоятель Свято-Успенского храма города Днепрорудный протоиерей Сергий Кляхин. По его словам, священник умер "с крестом в руках", атака произошла, когда отец Сергий совершал отпевание.
"С глубокой скорбью воспринял весть о ракетном обстреле похоронной процессии в селе Скельки в Запорожье
. В результате атаки погиб священнослужитель Русской православной церкви, клирик Бердянской епархии, протоиерей Сергий Кляхин, ранения получили еще шестеро человек. Это злостное преступление, направленное против мирных жителей, провожавших в последний путь своего ближнего, в очередной раз показало сущность нынешнего киевского режима, для которого действительно нет ничего святого", - сказано в соболезновании патриарха губернатору Запорожской области Евгению Балицкому
.
Он назвал эту атаку ВСУ военным преступлением.
"Цинизм совершителей этого тяжкого греха и настоящего военного преступления обнаруживается самим фактом того, что обстрелу подверглась похоронная процессия, провожавшая в последний путь усопшего христианина", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Глава Русской церкви попросил духовенство Бердянской епархии оказать "всю возможную духовную помощь тем, кого коснулась беда".
"Возношу молитвы об упокоении души усопшего служителя в обителях небесных, о скорейшем исцелении пострадавших и об укреплении сил скорбящих. Милостивый Господь да утешит всех вас в постигшем испытании", - заключил предстоятель Русской церкви.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем Telegram-канале, что ВСУ атаковали похоронную процессию в селе Скельки Запорожской области, в результате шесть человек ранены, один погиб.