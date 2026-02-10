Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали похоронную процессию в запорожском селе, один человек погиб
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 10.02.2026 (обновлено: 17:21 10.02.2026)
ВСУ атаковали похоронную процессию в запорожском селе, один человек погиб
ВСУ атаковали похоронную процессию в запорожском селе, один человек погиб - РИА Новости, 10.02.2026
ВСУ атаковали похоронную процессию в запорожском селе, один человек погиб
Украинские боевики нанесли удар по похоронной процессии в селе Скельки в Запорожской области, погиб мирный житель, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 10.02.2026
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
украина
происшествия
россия
запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, украина, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Украина, Происшествия, Россия
ВСУ атаковали похоронную процессию в запорожском селе, один человек погиб

В запорожском селе Скельки человек погиб при ударе ВСУ по похоронной процессии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Украинские боевики нанесли удар по похоронной процессии в селе Скельки в Запорожской области, погиб мирный житель, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести, один <...> погиб", — написал он в Telegram-канале.
Всем пострадавшим оказывают медпомощь, добавил глава региона.
ВСУ ежедневно атакуют гражданскую инфраструктуру на территории России. Армия в ответ использует высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на Украине
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
Евгений Балицкий
Украина
Происшествия
Россия
 
 
