ВСУ атаковали похоронную процессию в запорожском селе, один человек погиб
ВСУ атаковали похоронную процессию в запорожском селе, один человек погиб - РИА Новости, 10.02.2026
ВСУ атаковали похоронную процессию в запорожском селе, один человек погиб
Украинские боевики нанесли удар по похоронной процессии в селе Скельки в Запорожской области, погиб мирный житель, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:35:00+03:00
2026-02-10T15:35:00+03:00
2026-02-10T17:21:00+03:00
ВСУ атаковали похоронную процессию в запорожском селе, один человек погиб
В запорожском селе Скельки человек погиб при ударе ВСУ по похоронной процессии